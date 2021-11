"Berlin – Tag & Nacht": Affäre zerstört WG-Leben

"Berlin – Tag & Nacht": Sex, Intrigen und Eifersucht

Aber Hallo! Die "Berlin – Tag & Nacht"-Stars lassen derzeit wirklich nichts anbrennen! Während Chiara eine heimliche und sehr gefährliche Affäre am Laufen hat, steckt Milla in der Zwickmühle: Möchte sie Sex-Dates oder entscheidet sie sich doch für die Liebe? Basti muss sich eingestehen, dass Mandy ihm keine weitere Chance gibt. Um sie aus dem Kopf zu bekommen, stürzt auch er sich gleich wieder in die Dating-Welt. Dabei zieht er ein Rendezvous mit einer sexy Yoga-Lehrerin an Land. Es entwickelt sich eine Affäre und Basti versucht gar nicht erst, seine neue Flamme in der WG vor Mandy zu verstecken. Macht er das alles nur, um seine Ex eifersüchtig zu machen? Mandy ist jedenfalls genervt von Bastis kindischen Verhalten und auch Joe kann es nicht mehr sehen … Er nimmt Basti ordentlich in die Mangel! 😳

"Berlin – Tag & Nacht": Paulas Gefühlswelt steht am Kopf

Und auch bei "Berlin – Tag & Nacht"-Star Paula dreht sich gerade alles um Gefühle. Miguel will ihr einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen. Bei ihrer Sportrunde im Studio versucht sie verkrampft auf Abstand zu gehen – jedoch ohne Erfolg. Die beiden kommen sich näher und genau in diesem Augenblick kommt Joe durch die Tür … Wie es wohl weitergeht? Was ist mit Lynn, Chiara und Denny? Fliegt die Affäre auf? Und wie geht es bei Milla und Tom weiter? "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ * streamen.

