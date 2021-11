"Berlin – Tag & Nacht"-Star Milla in der Zwickmühle: Sex-Dates oder Liebe

"Berlin – Tag & Nacht"-Stars Milla und Tom: Nur Sex-Dates oder doch schon Liebe?

"Berlin – Tag & Nacht"-Star Milla wird sich bald entscheiden müssen: Will sie nur Sex-Dates mit Tom oder ist da vielleicht schon Liebe im Spiel? Denn obwohl die BTN-Stars schon mit einem Sex-Tape erpresst wurden, geht ihre Affäre weiter.

Tom will definitiv mehr, als nur mit Milla in die Kiste, das merkt man in dieser Woche extrem. Zunächst einigen sich die "Berlin – Tag & Nacht"-Stars auf Freundschaftplus, denn Milla wünscht sich unkomplizierten Sex ohne Drama. Doch das Drama kommt schneller, als ihr lieb ist. Im Body Burn lässt sie ihre Reize spielen und flirtet heftig. Tom bekommt das mit und findet das gar nicht cool …

"Berlin – Tag & Nacht": Milla wird sich entscheiden müssen

Bei einem romantischen Dinner der BTN-Stars entsteht eine unangenehme Situation: Die Kellnerin bezeichnet Milla und Tom als "bezauberndes Paar", woraufhin Milla vehement behauptet, die beiden seien kein Paar, während Tom genau das Gegenteil sagt.

Für den "Berlin – Tag & Nacht"-Star ist eine Grenze erreicht, Milla rastet total aus: "Das ist Date-Scheiße hier. Das sind wir nicht und das wollen wir nicht", entgegnet sie Tom mitten im Restaurant laut. Autsch, da haben beide wohl unterschiedliche Vorstellungen von ihrem Beziehungsstatus. Will Milla wirklich nur Sex-Dates oder ist da vielleicht doch Liebe im Spiel, die sie noch nicht zulassen kann? Das alles und noch mehr diese Woche bei "Berlin – Tag & Nacht". "BTN" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ streamen*.

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->