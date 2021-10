„Berlin – Tag & Nacht“: Tom will mit Milla in die Kiste

"Berlin – Tag & Nacht": Was geht zwischen Milla und Tom?

Die Tage sind vorbei, bei denen es zwischen Milla und Mike heiß hergeht. Die Berlinerin will Mike vergessen und mit dem erstbesten Kerl ist Bett hüpfen. Bei der Suche soll ihr Tom helfen. Doch je mehr Zeit Tom mit Milla verbringt, desto eher kann er sich vorstellen, dieser Lückenfüller für heiße Stündchen zu sein. Ob sich Milla darauf einlassen wird? Bei Connor und Toni geht das Gefühlschaos diese Woche wieder weiter. Kommen die beiden nun wieder zusammen oder nicht? Nachdem Toni ihren Ex wieder gekorbt hat, macht dieser mit einer anderen rum! 😳 Doch mit Tonis Reaktion hat wohl keiner gerechnet … oder war das geplant?

BTN: So heißen die Darsteller bei Instagram, Snapchat, Facebook & Youtube

"Berlin – Tag & Nacht": Es wird wieder heiß!

Joe und Paula kommen ins Schwitzen. Bei einem gemeinsamen Workout im Studio möchte Joe seiner liebsten Paula nämlich zeigen, dass er nicht zum alten Eisen gehört und noch einiges auf dem Kasten hat. Doch der Schuss geht eher nach hinten los. Joe übertreibt es viel zu sehr mit den Übungen und Paula ist absolut genervt. Oh nein, es steht Ärger im Paradies an. André hat inzwischen ein heißes Casting im Loft und möchte eine sexy Stripper-Show auf die Beine stellen … doch kurz vor dem Auftritt passiert etwas, was er nicht geplant hatte. Wird die Show ein Reinfall werden? Und kommen Toni und Conner nun wieder zusammen? Das alles und noch mehr diese Woche bei "Berlin – Tag & Nacht". "BTN" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei TVNOW* (oder TVNOW Premium *) streamen.

* Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->