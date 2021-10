"Berlin – Tag & Nacht"-Star am Ende: Verliert er jetzt alles?

"Berlin – Tag & Nacht": Emmi will das Hausboot nach Krätzes Seitensprung verlassen

Die Hochzeit von Paula und Joe hat alles auf den Kopf gestellt – vor allem für Krätze. Der "Berlin – Tag & Nacht"-Star ist ziemlich am Ende, da er seiner geliebten Emmi mit Ex-Freundin Hanna fremdgegangen ist.

Am Freitag hat Emmi von dem Seitensprung erfahren und verschwand übers Wochenende zu ihrer Mutter. Am Montag kehrte sie zum Hausboot zurück, um ihre restlichen Sachen abzuholen. Für Emmi ist die Affäre mit Hanna nicht zu verzeihen, sie ist verletzt und will definitiv ausziehen. Krätze ist am Boden zerstört. Verliert der "Berlin – Tag & Nacht"-Star jetzt alles? Seine Beziehung mit Emmi, den Traum einer Familie und auch seine Schwester?

"Berlin – Tag & Nacht": Streit mit Emmi und Lynn – verliert Krätze jetzt alles?

Auch mit Schwester Lynn hat Krätze nämlich noch enormen Streit. Sie vermutet, dass sie endgültig bei ihm verkackt habe und liegt damit wohl nicht ganz falsch. Als sie verzweifelt versucht sich mit Krätze zu versöhnen, rastet der völlig aus. Der "Berlin – Tag & Nacht"-Star lässt seinen ganzen Frust und die Wut an seiner Schwester aus und wirft sie endgültig vom Hausboot.

Ist die Baby-Adoption damit schon wieder in Gefahr? Lässt Krätze seine Schwester Lynn wirklich im Stich? Fakt ist, dass der BTN-Star völlig verzweifelt ist, Emmi verloren zu haben. Vielleicht schaffen es ja alle mit etwas Ruhe wieder zueinander zu finden. "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei TVNOW streamen.

