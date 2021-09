"Berlin – Tag und Nacht": Die krassesten Veränderungen der BTN-Stars

Basti ist in "Berlin – Tag & Nacht" Meister darin, sich in für ihn sehr unangenehmen Situationen wiederzufinden. Genau diese verpeilte Art lieben Fans so an dem BTN-Star, aber in den letzten 10 Jahren der RTLZWEI-Serie ist er auch erwachsen geworden und hat bewiesen, dass er das Herz am rechten Fleck hat. Fans gönnen ihm deshalb jedes Glück und auch wir sind sehr gespannt, wie es für ihn in "Berlin – Tag & Nacht" weitergehen wird.