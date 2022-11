"Berlin – Tag & Nacht": Schmidtis Veränderung bei BTN

Schmidti musste in "Berlin – Tag & Nacht einige Veränderungen in seinem Leben durchmachen. Doch auch, wenn sich für den BTN-Star immer etwas verändert hat, ist er sich treu geblieben und genau das macht ihn für Schauspieler Alexander Freund so besonders. Eines ist in "Berlin – Tag & Nacht" nämlich zum Glück immer gleich geblieben – die Freundschaft zwischen Krätze und Schmidti: "Schmidti gibt’s nicht ohne Krätze und Krätze nicht ohne Schmidti. Die beiden verbindet eine tiefe Freundschaft, auch wenn manchmal die Fetzen fliegen. Schmidti ist lieb und nett, hat tausend Ideen, aber meist keinen richtigen Plan. Aber genau das ist es, was ihn und seinen Charme ausmacht. Daran konnten selbst die ganzen Schicksalsschläge, die er in all den Jahren durchlebt hat, nichts ändern."

Nach 10 Jahren "Berlin – Tag & Nacht" ist eben viel passiert, deshalb haben wir hier noch mehr spannende Storys für euch:

BTN: Die 10 emotionalsten Momente der Serien-Stars