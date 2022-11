"Berlin – Tag & Nacht": Millas Veränderung bei BTN

Milla ist für Zuschauer*innen von "Berlin – Tag & Nacht" unverzichtbar geworden. Sie gehört zu den BTN-Stars, die schon seit den Anfängen dabei sind und damit natürlich krass verändert haben. "Milla hat sich in den letzten neun Jahren von einer unabhängigen Partymaus, die den Männern den Kopf verdreht, zu einer starken, selbstbewussten Frau entwickelt. Als ihre Tochter - die sie mit 16 zu Adoption freigegeben hatte - unerwartet in ihr Leben trat, war es anfangs nicht leicht für Milla sich in die Mutterrolle einzufinden. Aber sie wollte für ihre Tochter da sein und inzwischen geht sie in der Mutterrolle auf und kann sie sich ein Leben ohne ihre Tochter Amelie nicht mehr vorstellen", erklärt Schauspielerin Liza Waschke, die sich auch privat sehr gut mit "Amelie"-Darstellerin Pia Trümper versteht.