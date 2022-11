"Berlin – Tag & Nacht": Andrés Veränderung bei BTN

André ist in "Berlin – Tag & Nacht" DER Frauenheld. Seinem Charme kann kaum jemand widerstehen. Doch auch er hat bei BTN für eine Veränderung gesorgt, mit der nur die wenigsten gerechnet haben. "André liebt Frauen, aber nicht nur eine, sondern alle! Früher war er den Frauen gegenüber eher schüchtern eingestellt, doch das änderte sich, als er das Angebot bekam, als Stripper zu jobben. Mittlerweile gibt es eine zweite Liebe in Andrés Leben, nämlich die zu sein Sohn Joey, um den er sich rührend kümmert, auch wenn das zunächst keiner von ihm erwartet hätte", erklärt Patrick Fabian gegenüber BRAVO. Mal sehen, was den BTN-Star noch so erwartet …