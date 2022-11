"Berlin – Tag & Nacht": Mandys Veränderung bei BTN

Auch Mandy hat eine krasse Veränderung bei "Berlin – Tag & Nacht" hinter sich. Sie hat viel erlebt und das hat den BTN-Star stärker gemacht. "Ich finde, Mandy hat sich in den letzten Jahren zu einer richtigen Powerfrau gemausert. Wenn ich überlege: Anfangs war sie Papas Liebling aus reichem Haus und ist bei allen Problemen zu Papi gerannt, der ihr dann immer aus der Patsche helfen musste. Mittlerweile ist sie doch sehr erwachsen geworden. Sie ist alleinerziehende Mutter, kümmert sich aufopfernd um ihren Sohn, außerdem hat sie ihren eigenen Frisörsalon, ist also selbstständig und eine richtige Businessfrau. Das alles unter einen Hut zu bringen ist schon eine Nummer. Ich denke, da hat meine Rolle eine ganz schön krasse Entwicklung hingelegt", erklärt BTN-Star Laura Wölki in einem Statement gegenüber BRAVO. Sehen wir auch so!