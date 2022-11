"Berlin – Tag & Nacht": Krätzes Veränderung bei BTN

Krätze wurde in "Berlin – Tag und Nacht" von einem rebellischen Jugendlichen zu einem liebevollen Erwachsenen. Genau diese Veränderung schätzt BTN-Star Marcel Neue an seiner Rolle: "Krätze war früher ein Chaot und Rebell, der sich nichts sagen lassen wollte. Er war quasi ein Straßenjunge. Auch wenn er kein richtiges Elternhaus hatte, hat er immer ein Herz für seine Familie gehabt. Sein Familiengefühl hat sich über die Jahre immer weiter etabliert, er wurde herzlicher und menschlicher. Familie ist für ihn inzwischen in den Vordergrund gerückt, was ich an dieser Rolle sehr schätze." Kein Wunder, dass der BTN-Star in der Serie überaus geschätzt wird!