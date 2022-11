"Berlin – Tag & Nacht": Joes Veränderung bei BTN

Joe ist in "Berlin – Tag & Nacht" der Papa aller Chaoten. Er sorgt dafür, dass die BTN-Stars immer jemanden haben, auf den sie sich verlassen können. Eine Person, die man einfach nur knuddeln möchte, weil sie so liebevoll ist. Darsteller Lutz Schwiegel hat auch eine genaue Vorstellung davon, wie sich seine Rolle in "Berlin – Tag & Nacht" noch verändern soll: "Joe ist im Laufe der Zeit reifer und erwachsener geworden, seinem Charakter ist er aber treu geblieben: Er ist der ruhige, besonnene, auf den immer Verlass ist. Bart, Glatze, Tattoos und Muckis sind nach wie vor seine Markenzeichen. Wenn die Serie weitere 10 Jahre läuft, möchte ich ein gutaussehender, gesetzter Herr sein, der auch nach außen zeigt, dass man älter werden darf." Klingt jedenfalls so, als müssten wir erstmal nicht auf den BTN-Star verzichten. Wir freuen uns schon auf die nächsten 10 Jahre mit Joe als Berlins Lieblingspapa.