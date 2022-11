"Berlin – Tag & Nacht": Emmis Veränderung bei BTN

Emmi hat in "Berlin – Tag & Nacht" schon sowohl für Ärger, als auch sehr viel Freude gesorgt. BTN-Star Denise Schwitalle kann selbst auch eine große Veränderung ihrer Rolle erkennen: "Emilia aka Emmi ist in all den Jahren nicht nur erwachsener geworden, sondern hat auch für sich ihren größten Wunsch/ihre größte Sehnsucht gefunden: der Traum einer eigenen Familie. Charakterlich ist sie nicht immer einfach, ja. Aber sie steht zu dem, was sie sagt und sich vornimmt." Aber für den BTN-Star ist die Reise noch lange nicht zu Ende, denn Denise hat auch einen Wunsch für Emmi: "Trotz allem wünsche ich mir für sie etwas mehr Gelassenheit und weniger Übergriffigkeit." Das wird sie bestimmt noch lernen!