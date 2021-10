"Berlin – Tag & Nacht": Anzeige von Amelie in Gefahr!

"Berlin – Tag & Nacht": Amelie will ihre Anzeige gegen Felix zurückziehen

Amelie könnte einen großen Fehler machen: Der "Berlin – Tag & Nacht"-Star stürzt sich nämlich wieder in die Arme von Felix. Genau, der Typ, der sie zu Sex zu dritt zwingen wollte und dann auch noch an einen Kumpel "verkauft" und unter Drogen (K.O-Tropfen) gesetzt hat.

In dem neuen Wochentrailer zu "Berlin – Tag & Nacht" bekommen Fans schockierende Bilder zu sehen: Amelie happy in love mit Felix, dem sie ALLES vergeben möchte und noch besser: Amelie überlegt ihre Anzeige zurückzuziehen! "Wie viel Wert hätte noch Henriks Aussage, wenn ich meine Anzeige zurücknehme", hört man den BTN-Star zu Felix sagen. Ihre Gefühle spielen scheinbar verrückt. Ist sie blind vor Liebe? Milla bekommt Wind davon und versucht bei Lynn herauszufinden, ob sich Amelie wieder mit Felix trifft.

"BERLIN – TAG & NACHT": DIE EMOTIONALSTEN MOMENTE DER SERIEN-STARS

BTN-Stars im Liebes-Chaos: Ist zwischen Liz und Connor mehr möglich?

Auch an anderer Front gibt es Probleme. In "Berlin – Tag & Nacht" wird aus einem One-Night-Stand immer mehr: Zwischen BTN-Stars Liz und Connor wird es immer vertrauter. So langsam verhalten sie sich eher, als wären sie in einer Beziehung und nicht nur Freunde mit gewissen Vorzügen.

Liz will alles geben, um Connor endgültig von sich zu überzeugen, denn sie schwebt auf Wolke 7. Doch Connor hat noch immer daran zu knabbern, dass Toni Patrice heiraten möchte und wird traurig, sobald er sie sieht. Wird es Liz schaffen, Connor von sich zu überzeugen? Und kann Milla verhindern, dass sich Amelie weiterhin mit Felix trifft? Das alles und noch mehr seht ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei "Berlin – Tag & Nacht" auf RTLZWEI oder rund um die Uhr im Stream bei TVNOW.

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->