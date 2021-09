"Berlin – Tag & Nacht": Liebescomeback von Basti und Mandy?

Bei "Berlin – Tag & Nacht" wird es wirklich nie langweilig. Aber auf welches neue Drama können wir uns diese Woche freuen?

Letzte Woche ging es mal wieder ganz schön ab bei "Berlin – Tag & Nacht". Das Jugendamt macht Krätze Stress … Er ist pleite und ohne Job und Kohle, kann er nicht für sein Kind Sorgen! 😳 Ob er sein Happy-End bekommen wird? Und was geht eigentlich bei Milla schon wieder? Sie lernt bei ihrer Arbeit im Fitnessstudio einen neuen Mann kennen. Der Unbekannte macht ihr Komplimente und Mila scheint es sehr zu gefallen … aber was ist mit Mike? Eigentlich geht es doch zwischen Mila und Mika immer heiß her doch Mike ist gerade in Portugal und außer Landes. Wird Milla auf den Flirt eingehen? Ganz nach dem Motto 'aus den Augen, aus dem Sinn'? Und das Liebesdrama geht auch bei Mandy und Basti in die nächste Runde. Basti hat nach wie vor Gefühle für Mandy und kämpft mit sich, ob er ihr das verraten soll … Ob er dann nicht ihre gemeinsame Freundschaft zerstört?

"Berlin – Tag & Nacht": Neue Chance für Basti und Mandy?

Das hatte Mandy wirklich nicht kommen sehen. Als Basti ihr sagte, dass er noch Gefühle für sie hat, blockte sie komplett ab … sie ist ja auch mit Ole zusammen. Doch dann steht Basti wieder vor ihr und die beiden reden nochmals in Ruhe darüber. Auf keinen Fall wollte Basti mit seinem Geständnis ihre Freundschaft zerstören. Aber dann passierte etwas, was er nicht gedacht hatte. Mandy gesteht ihm, dass sie wohl auch noch Gefühle für ihn hat, diese verdrängt hatte … oh wow! Ob die beiden sich annähern? Kommt es zu einem Kuss? Zu einer Affäre? Oder lassen die beiden es doch gut sein? Und was ist bei den anderen "Berlin – Tag & Nacht"-Stars los? "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei TVNOW streamen.

