"Berlin – Tag & Nacht"-Krätze pleite: Baby-Adoption in Gefahr?

"Berlin – Tag & Nacht"-Star Krätze ist pleite: Jugendamt macht Ärger

Erst letzte Woche schockierte "Berlin – Tag & Nacht" Zuschauer*innen mit Schüssen auf der Hochzeit von Joe und Peggy. Jetzt folgt gleich das nächste Drama für Krätze. Der BTN-Star ist pleite und jetzt steht seine Adoption in Gefahr. Wir erinnern uns: Lynn will ihr Baby an Emmi und Krätze verschenken, weil sie es selbst nicht behalten möchte. Eigentlich schien das Familienglück komplett, doch es kriselt zwischen Krätze und Emmi. So sehr, dass sie eine Auszeit braucht. Zusätzlich hatte Krätze auch einen Seitensprung mit Hanna auf der Hochzeit von Paula und Joe, von dem Emmi noch nichts ahnt. Es sieht alles nicht gut aus und dann kommt auch noch das Jugendamt. Die zuständige Verantwortliche ist brutal ehrlich zu Krätze und Lynn: "Ganz ehrlich: Sie haben derzeit keine Einkünfte, die Versicherung haftet nicht, das bedeutet auch, dass sie nicht für Caroline und das ungeborene Kind aufkommen können. Die einzige Lösung ist ein Mutter-Kind-Heim für die Caroline." Muss Lynn wirklich in Heim, weil sich Krätze kein Baby leisten kann?

"Berlin – Tag & Nacht": Kann Krätze nicht für das Baby sorgen?

Krätze ist verzweifelt und glaubt so langsam nicht mehr an ein Happy-End. Es scheint alles im Chaos zu versinken. Trotzdem will er die Suche nach einem Job nicht aufgeben, weil er seine Schwester Lynn nicht hängen lassen will. Zusammen mit Schmidti wird er versuchen einen Job zu finden und dabei auf einige überraschende Hürden stoßen. Als er bei seinem alten Arbeitgeber anklopft, merkt er, dass auch dieser mittlerweile pleite ist. Wird Krätze Lynn und dem Baby nicht helfen können? Außerdem ist noch die Frage zu klären, ob die Beziehung von Krätze und Emmi die Turbulenzen und Schwierigkeiten überstehen wird. Wird nach der Pause alles gut und Krätze zu seinem Seitensprung stehen? Das alles werden wir wohl erst erfahren, wenn Emmi wieder zurück ist. "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei TVNOW streamen.

