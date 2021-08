"Berlin – Tag und Nacht": Du entscheidest, wie das Baby von Lynn heißen soll!

"Berlin – Tag & Nacht": Wie soll das Baby von Lynn heißen?

Heute gibt es bei "Berlin – Tag und Nacht" eine Besonderheit: DU entscheidest, was bei BTN passiert! Wie ihr alle wisst, hat sich Lynn dazu entschlossen, ihr Baby zu verschenken. Krätze und Emmi warten schon ewig auf Nachwuchs, Lynn will mit dem Baby nichts zu tun haben, also hat sie dem jungen Paar versprochen, dass sie Eltern des Kindes werden. Heute werden wir endlich erfahren, welches Geschlecht das Baby haben wird. Lynn erwartet ein Mädchen! Natürlich spekulieren Krätze und Emmi sofort, welcher Name zu ihrer kleinen Tochter passen könnte, es gibt nur ein Problem: Sie können sich nicht entscheiden! Und genau hier kommst du ins Spiel. Die Zuschauer*innen dürfen in dieser Folge nämlich entscheiden, wie das Baby von Lynn bzw. Krätze und Emmi heißen soll.

"Berlin – Tag & Nacht": Geheime Handybilder

"Berlin – Tag & Nacht": So kannst du mitbestimmen, was bei BTN passiert

Während einige "Berlin – Tag & Nacht"-Stars mit einem Serien-Ausstieg drohen, gibt es zum Glück auch wieder Nachwuchs bei BTN. Bald dürfen wir das Baby von Lynn begrüßen. Ein Mädchen, welches dann die Tochter von Krätze und Emmi werden soll. In der heutigen Folge hat Emmi Lynn bei ihrem Frauenarztbesuch begleitet und es sieht alles gut aus. Das Kind scheint kerngesund zu sein. Lynn will zuerst gar nicht wissen, welches Geschlecht ihr Baby haben wird, erfährt es dann jedoch trotzdem zufällig, während sich Krätze und Emmi um den Namen der kleinen Tochter streiten. Wer heute am 27.08.2021 um 19 Uhr bei "Berlin – Tag & Nacht" eingeschaltet hat, wird etwas Besonderes gemerkt haben: Die Zuschauer*innen sollen über den Namen des Babys entscheiden! Du willst wissen, wie du bei BTN mitbestimmen kannst? Bis zum 31. August hast du Zeit in der BTN-App für deinen Lieblingsnamen abzustimmen. Mit einem Voting kannst du mitentscheiden, was in der Soap passiert. Welcher Name gewonnen hat, wird dann in der Sendung verkündet – dranbleiben lohnt sich also!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->