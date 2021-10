"Berlin – Tag & Nacht": Kann Joe diesen Vertrauensbruch verzeihen?

Mit dieser Aktion hat es Nico übertrieben! 😳

Eine neue Woche bricht an und nach wie vor gibt es Drama bei den "Berlin – Tag & Nacht" Darsteller*innen. Seit einigen Wochen ist das Leben von Krätze wirklich ein krasses Auf und Ab. Fans haben sich gefragt: Wird Krätze durch seine Aktionen nun alles verlieren? Und bei den anderen Darsteller*innen der erfolgreichen Serie sieht es nicht anders aus. Nico baut Mist und Joe ist deswegen außer sich! Er kann es nicht glauben, wie Nico ihn als seinen Chef so extrem hintergangen und angelogen hat. Er sieht keine andere Möglichkeit, als Nico zu feuern! Autsch. Und das ist noch nicht alles. Zu Hause bekommt Nico richtig Ärger von Dean … Was genau hat er nun angestellt? Und kann er seinen Fehler wieder gut machen?

"Berlin – Tag & Nacht": Was hat André vor?

Und auch bei André geht es wieder ziemlich ab. Er und sein Arbeitskollege Cosmo sind überhaupt nicht auf einer Wellenlänge und es kracht gewaltig zwischen ihnen! Um seinen Kollegen in die Schranken zu weisen, versaut André ihm während der Schicht einen Flirt. Dann mischt sich auch noch Ole ein und das Chaos ist perfekt. Doch hier ein kleiner Spoiler: André und Cosmo raufen sich zusammen und haben sogar eine lukrative Geschäftsidee, die wenig Bekleidung beinhaltet. Für André, der gerne mal nackt durch die Straßen von Berlin läuft, ist das nichts Neues. 😉 Es bleibt also mal wieder spannend! "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei TVNOW * streamen. Vor ab sehen, was andere nicht sehen. Das kannst du mit dem Premium Abo von RTLZWEI TVNOW *.

