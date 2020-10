Die "Berlin - Tag & Nacht" Stars und ihre privaten Profile

Die Berlin – Tag und Nacht Schauspieler begeistern die Zuschauer nicht nur im TV, sondern auch in den sozialen Netzwerken. Nirgendwo sonst können wir den BTN-Stars so nah sein, wie auf Instagram, Snapchat, Facebook oder YouTube. Doch wie heißen die Darsteller eigentlich auf ihren privaten Social-Media-Accounts? Keine Panik: Wir haben uns für Dich auf die Suche gemacht und die echten Namen der Berlin - Tag und Nacht-Darstellerbei Instagram, Snapchat & Co für Dich herausgesucht.

Berlin - Tag & Nacht: So heißen die aktuellen Darsteller bei Instagram, Facebook & Co.

Benjamin Mittelstädt (Jannes Habich): Instagram, Facebook

(Jannes Habich): Instagram, Facebook Amanda Bella Ciss (Lili Martens): Instagram, YouTube

(Lili Martens): Instagram, YouTube Jörn Lehmann (Denny): Instagram

(Denny): Instagram Jéssica Sulikowski (Olivia Alves): Instagram

(Olivia Alves): Instagram Katharina Kock (Antonia „Toni“ Brandt): Instagram, YouTube

(Antonia „Toni“ Brandt): Instagram, YouTube Jakob Grün (Connor Passek): Instagram

(Connor Passek): Instagram Laura Vetter (Janine Denise „Jade“ Hagemeier): Instagram

Berlin – Tag & Nacht: So heißen die ehemaligen Darsteller auf Instagram & Co.

Auch wenn einige Darsteller von Berlin – Tag & Nacht bereits aus der Serie ausgeschieden sind, sind sie bei ihren Fans noch längst nicht in Vergessenheit geraten! Hier sind die Social-Media-Profile der ehemaligen BTN-Stars:

Jenefer Riili (Alessia Favelli): Instagram, Snapchat (jeneferizda), Facebook

(Alessia Favelli): Instagram, Snapchat (jeneferizda), Facebook Matthias Höhn (Pascal): Instagram, Facebook

(Pascal): Instagram, Facebook Marijke Smitt (Lisa van Donzel): Instagram, Snapchat (MarijkeSmitt), Facebook

(Lisa van Donzel): Instagram, Snapchat (MarijkeSmitt), Facebook Tim Rasch (Nik Becker): Instagram, Facebook

(Nik Becker): Instagram, Facebook Sandy Fähse (Leon Hoffmann): Instagram, Facebook

(Leon Hoffmann): Instagram, Facebook Katrin Hamann (Peggy Möller): Instagram, Snapchat (katrin.hamann), Facebook

(Peggy Möller): Instagram, Snapchat (katrin.hamann), Facebook Jazzy Gudd (Eule): Instagram, Snapchat (jazzygudd), Facebook

(Eule): Instagram, Snapchat (jazzygudd), Facebook Pascal Kappés (David Nieder): Instagram, Facebook

(David Nieder): Instagram, Facebook Nina Menke (Sabrina "Mrs. Nina Chartier"): Instagram, Facebook

(Sabrina "Mrs. Nina Chartier"): Instagram, Facebook Saskia Beecks ( Alina Schmitts): Instagram, Facebook, Youtube

Alina Schmitts): Instagram, Facebook, Youtube Pia Tillmann (Meike Weber): Instagram, Facebook, Youtube

(Meike Weber): Instagram, Facebook, Youtube Fernando Jose della Vega (Fabrizio Di Marco): Instagram, Facebook

(Fabrizio Di Marco): Instagram, Facebook Falko Ochsenknecht (Ole Peters): Instagram, Facebook

(Ole Peters): Instagram, Facebook Josephine Welsch (Miriam „Miri“ Schwartz): Instagram, Snapchat (josephinewelsch), Facebook, Youtube

(Miriam „Miri“ Schwartz): Instagram, Snapchat (josephinewelsch), Facebook, Youtube Samuel Bartz (Malte Habich): Instagram, Snapchat (samuelbartz), Facebook

(Malte Habich): Instagram, Snapchat (samuelbartz), Facebook Laura Schlüter (Nina Ristau): Facebook

(Nina Ristau): Facebook Alican Han (Bülent Erol): Instagram, Snapchat (alican4han), Facebook

(Bülent Erol): Instagram, Snapchat (alican4han), Facebook Patrick G. Boll (Marcel Nowak): Instagram, Facebook

(Marcel Nowak): Instagram, Facebook Chameen Loca (Jessica Nowak): Instagram, Snapchat (chameen-loca), Facebook, Youtube

(Jessica Nowak): Instagram, Snapchat (chameen-loca), Facebook, Youtube Angelo Carlucci (Daniel Hegel): Instagram, Facebook

(Daniel Hegel): Instagram, Facebook Livia Mischel (Vivi Michel): Instagram, Facebook

Anne Wünsche (Hanna Alberes): Instagram, Snapchat (grasreh91), Facebook, Youtube

(Hanna Alberes): Instagram, Snapchat (grasreh91), Facebook, Youtube Sina Minou (Caroline Andersen): Instagram, Facebook

(Caroline Andersen): Instagram, Facebook Ranndy Frahm (Theodor Habich): Instagram, Facebook

(Theodor Habich): Instagram, Facebook Sarah Bock (Louisa Bergmann): Instagram, Snapchat (sarari1337), Facebook, Youtube

(Louisa Bergmann): Instagram, Snapchat (sarari1337), Facebook, Youtube Jan Leyk (Carlo Hansen): Instagram, Snapchat (leykthat), Facebook, Youtube

(Carlo Hansen): Instagram, Snapchat (leykthat), Facebook, Youtube Barry Hammerschmidt (Barry Hammerschmidt): Instagram, Snapchat (barrytiger), Facebook, Youtube

(Barry Hammerschmidt): Instagram, Snapchat (barrytiger), Facebook, Youtube Ricarda Magduschewski (Sofi Bach): Instagram, Snapchat (aboutricarda1), Facebook, Youtube

(Sofi Bach): Instagram, Snapchat (aboutricarda1), Facebook, Youtube Jana Verweyen (Linda Borowksi): Facebook

(Linda Borowksi): Facebook Julia Jasmin Rühle (JJ): Instagram, Snapchat (juliajasmin1987), Facebook

Alle Listen zu den Berlin - Tag & Nacht-Darstellern werden regelmäßig aktualisiert!

