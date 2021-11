"Berlin – Tag & Nacht": Mit diesem Comeback hat keiner gerechnet!

"Berlin – Tag & Nacht" überrascht mit Comeback

Nach einem plötzlichen Lebewohl von Schmidti, überrascht "Berlin – Tag & Nacht" mit einem Comback! Chiara ist zurück in Berlin und das scheint niemanden zu freuen.

Die Nichte von Piete trifft natürlich sofort auf Basti, der seinen Augen kaum trauen kann, schließlich hat ihn Chiara damals unter Drogen gesetzt und behauptet, er hätte mit ihr geschlafen – einer Schülerin. Basti musste deshalb sogar ein "Anti-Mobbing-Seminar" für Lehrer*innen besuchen. Der BTN-Star hat lange gebraucht, um sich von diesem Drama zu erholen. Bei Basti klingeln alle Alarmglocken und er befürchtet Böses – bedeutet das wieder Ärger?

"Berlin – Tag & Nacht": Darf Chiara in Berlin bleiben oder muss sie zurück nach Kasachstan?

Es gibt noch einen "Berlin – Tag & Nacht"-Star, der über die Rückkehr von Chiara gar nicht happy ist: Onkel Piet. Als ihm seine Nichte erklärt, dass sie gekommen sei, um ihn zu sehen, ist er extrem aufgebracht. "Was machst du in Berlin", fragt er Chiara entgeistert und will sofort Konsequenzen ziehen. Piet will Chiara ins Auto setzen, um ihr ein Ticket zurück nach Kasachstan zu kaufen, damit sie wieder zu ihren Eltern geht.

Das will sich Chiara nicht gefallen lassen und läuft weg. Wird sie dieses Mal in Berlin bleiben können oder muss sie wieder zurück? Wir sind gespannt, was dieses "Berlin - Tag & Nacht"-Comeback mit sich bringt. Das alles und noch mehr diese Woche bei "Berlin – Tag & Nacht". "BTN" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei TVNOW* (oder TVNOW Premium *) streamen.

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->