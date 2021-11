"Berlin – Tag & Nacht"-Stars werden mit Sex-Video erpresst!

"Berlin – Tag & Nacht": Milla und Tom werden mit Sex-Video erpresst!

Die heiße Affäre mit Mike hat Milla schon lange vergessen. Im Leben des "Berlin – Tag & Nacht"-Stars gibt es einen neuen Kandidaten, der sie erobern möchte: Lehrer Tom. Amelies Versuche die beiden zu verkuppeln, scheinen tatsächlich Früchte zu tragen. Erst kürzlich ist ziemlich klar geworden, dass Tom mit Milla in die Kiste will, doch die sexuelle Anziehung der beiden wird in dieser Woche schlimme Folgen haben.

Tom überredet Milla nämlich dazu, ihn auf einem Schulausflug zu begleiten. Als die beiden alleine im Wald sind, fallen sie übereinander her und haben heißen Sex. Doch dieser Quicky im Wald blieb leider nicht unbeobachtet. Ein Schüler hat die beiden zusammen erwischt und gefilmt. Jetzt will er Lehrer Tom mit einem Sex-Video erpressen. Das will sich Milla auf keinen Fall gefallen lassen und knöpft sich den Übeltäter vor. Kann sie verhindern, dass das Sex-Video in Umlauf geht?

Nach Sex-Video: Noch mehr Stress bei den "Berlin – Tag & Nacht"-Stars

Eine andere Sache gelingt Milla jedoch nicht so gut. Dean plant eine Überraschungsparty für seine Freundin Olivia und braucht noch mehr Zeit für die Vorbereitung. Milla soll sie ablenken, doch das Manöver klappt nicht. Olivia wird nur wütend und haut ab, da sie eigentlich mit Dean verabredet war. Fest überzeugt, erzählt sie Miguel, dass sie Dean die Hölle heiß machen wird, nachdem er sie darum gebeten hat, auf die Dachterrasse zu kommen.

Miguel kann sich das Lachen über ihre unbegründete Wut kaum verkneifen. Wie wird Oliva auf die Überraschung von Dean reagieren? Und wartet auf Milla und Tom nach dem Sex-Video etwa noch eine böse Überraschung? Wie wird sich das auf ihre Affäre auswirken? Das alles und noch mehr diese Woche bei "Berlin – Tag & Nacht". "BTN" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei TVNOW* (oder TVNOW Premium *) streamen.

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->