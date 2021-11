„Köln 50667“-Schock: „Ich bin schwanger!“

Nico und Leonies Liebe bleibt geheim

Nico und Leonie sind ein Paar – zumindest entscheiden sich die beiden nach einer romantischen Zeit fern von Köln dafür. Nun gilt es, auch Lilli in diese Entwicklung miteinzubeziehen. Das „Outing“ vor der WG läuft für Leonie einigermaßen reibungslos ab – auch wenn ihre Mitbewohner*innen natürlich etwas entsetzt sind und darauf bestehen, dass Lilli davon erfahren muss! Dazu kommt es allerdings nicht, denn sie hat ganz eigene weitreichende News für Nico. Als der ihr nämlich sagen will, dass er mit Leonie zusammen sein möchte, verrät sie ihm, dass sie schwanger ist! Und es kommt noch dicker: Lilli möchte mit Nico weiter in der WG wohnen – Leonie wird also dabei zusehen müssen, wie die beiden weiterhin ein Paar bleiben, denn Nico möchte sie und das Kind nicht im Stich lassen. 😮

Jule auf der dunklen Seite der Macht

Währenddessen feiern Jule und Marc ausgelassen ihre erste Karnevalsfeier im Hostel und sind überglücklich.

Nebenbei sind sie auch noch in starker Flirtlaune und ziemlich heiß aufeinander. 😉 Jule fasst den Plan, Marc „abzuschleppen“. Doch da der sich für ein Darth-Vader-Kostüm entschlossen hat, kommt es, wie es kommen muss: Jule flirtet mit dem falschen Vader! Dieser lässt sich das natürlich nicht anmerken, sondern lässt sich allzu gerne auf ein kleines „Schäferstündchen“ mit der schönen Fremden ein … Kann Marc noch rechtzeitig einschreiten?

„Köln 50667“ auf RTLZWEI

Werden Nico und Lilli wirklich in der WG bleiben? Wie wird Leonie mit dieser furchtbaren Situation umgehen? Wird sie einknicken und Lilli alles über ihre heimliche Affäre mit Nico verraten? Wie geht es zwischen Jule und Marc weiter? Wird er sie rechtzeitig aufhalten können, bevor sie unbeabsichtigt fremdgeht? All das und vieles mehr erfahrt ihr diese Woche um 18:05 bei „Köln 50667“ wochentags auf RTLZWEI! Wer eine Folge verpasst hat, kann sie sich auf TVNOW anschauen. 😉 Wir wünschen viel Spaß bei "Köln 50667"!

