„Köln 50667“: Steigen die beiden aus der Serie aus?

Oskar ist zurück!

Nach den dramatischen Entwicklungen, die Oskar fast das Leben gekostet hätten, brauch er Abstand zu Köln und lebt seither in Spanien.

Doch zu stark ist seine Sehnsucht nach Freundin Cleo, weswegen er sie zu ihrem Geburtstag mit einem Besuch überrascht! Auch Vater Ben freut sich, seinen Sohn so unverhofft wiedersehen zu können. Doch die Freude währt nur kurz, denn Oskar möchte nicht länger eine Fernbeziehung führen und hat einen Plan: Er möchte Cleo mit einem One-Way-Ticket nach Spanien überraschen! Als er ihr das Ticket überreicht, ist Cleo allerdings alles andere als glücklich. Völlig überfordert von dem Gedanken, ihr komplettes Leben in Deutschland für Oskar aufzugeben, ergreift sie die Flucht. Ist das der Anfang vom Ende ihrer Beziehung?

Samantha schämt sich noch immer

Richtig froh über das sichere Ende ihrer Beziehung ist dagegen Samantha. Noch ganz verstört von ihren traumatischen Erlebnissen, die sie ihrem Ex-Freund Rico zu verdanken hat, ist sie ins Loft zurückgekehrt. Doch irgendwie kann sie dort nicht so richtig ankommen, fühlt sich fehl am Platz und schuldig, weil sie ihre Freundinnen so furchtbar behandelt hat. Als dann auch noch Rico wieder in ihr Leben tritt, ist sie vollkommen überfordert und bricht zusammen! Kann Freundin Sam ihr dabei helfen, über die furchtbaren letzten Wochen wieder hinwegzukommen?

„Köln 50667“ auf RTLZWEI

Werden Cleo und Oskar noch einmal miteinander reden, bevor er wieder allein nach Spanien zurückfliegt? Schaffen sie die Beziehung auf Distanz oder wird Cleo tatsächlich mit ihm Deutschland und damit auch „Köln 50667“ verlassen? Wie geht es mit Samantha im Loft weiter? Kann sie sich ihren Freundinnen wieder nähern? Und wird Rico endlich von ihr ablassen? All das und vieles mehr erfahrt ihr diese Woche um 18:05 bei „Köln 50667“ wochentags auf RTLZWEI! Wer eine Folge verpasst hat, kann sie sich auf TVNOW anschauen. 😉 Wir wünschen viel Spaß bei "Köln 50667"!

