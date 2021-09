„Köln 50667“: Eine spontane Hochzeit mit Hindernissen

Lori macht sich wieder an Diego ran

Nachdem die beliebte Serienfigur Chico zurückgekehrt ist und seinen Kumpels seine neue – ziemlich gutaussehende – Freundin Lori vorgestellt hat, war die Freude nur von kurzer Dauer. Denn Lori macht sich von Tag 1 an hart an die Kumpels von Chico ran! Erst an Olli, der von ihren Avancen mehr als verunsichert war – und nun auch noch an Diego. Nun kommt der nächste Schock: Chico und Lori wollen am nächsten Tag heiraten! 😨 Gerade Diego traut Lori noch immer nicht über den Weg, obwohl sie ihm verspricht, Chico nicht mehr zu betrügen. Doch die guten Vorsätze halten nicht lange: In der Nacht vor der Hochzeit schleicht sich Lori in sein Zimmer und setzt sich auf ihn! Für Diego ist damit klar: Er muss auf jeden Fall die Hochzeit verhindern.

Meikes Tochter steht vor der Tür

An anderer Stelle ist es auch höchst dramatisch: Meike bricht völlig zusammen als ihre „Cousine“ Lisa auf einmal vor der Tür steht. Was Lisa nicht weiß: Meike ist in Wahrheit ihre Mutter! Als es so aussieht, als würde Lisa von ihrer „Mutter“ Yvonne wieder in die bayerische Provinz zurück geordert werden, setzt sich Meike dafür ein, dass Lisa in Köln bleiben darf. Sam spricht daraufhin Meike vorsichtig darauf an, ob sie vorhat, Lisa endlich die Wahrheit zu sagen. Kann sie sich dazu überwinden?

„Köln 50667“ bei RTLZWEI und TVNOW

Wie wird es mit Chico und Lori weitergehen? Kann Diego die Hochzeit verhindern und seinen Kumpel vor einem gebrochenen Herzen bewahren? Und wie wird es zwischen Lisa und Meike ausgehen? Wird sich Meike überwinden und ihr beichten, dass sie in Wahrheit ihre Mutter ist?

