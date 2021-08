„Köln 50667“: Diese beliebte Serienfigur kehrt zurück!

Was will Chicos Freundin von Olli?

Als Olli morgens vor einem fremden Auto steht, traut er seinen Augen nicht – aus mehreren Gründen! Zum einen beobachtet er ein Pärchen unbeabsichtigt dabei, wie sie Oralverkehr haben. Zum anderen stellt sich der männliche Teil des Pärchens als sein Kumpel Chico heraus! 😱 Chico ist also wieder zurück in Köln und hat eine neue Freundin im Schlepptau: Lori. Die ist offenbar ziemlich offen, was ihre Sexualität angeht. Das erfährt Olli bereits im Moment, in dem er die beiden beim Oralsex erwischt, als Lori ihm frech zuzwinkert. Doch es geht noch weiter: Immer stärker hat Olli das Gefühl, dass Lori ziemlich krass mit ihm flirtet. Steht sie etwa auf Olli? Fraglich, dass Chico diese Situation cool findet!

"Berlin Tag & Nacht", "Köln 50667" und "Krass Schule": Stars zeigen ihre geheimen Handybilder

Neuer Mobber auf der Schule

Gerade erst hatten Cleo und Oskar nach Messerattacken und Sex-Skandalen ihre mobbende Mitschülerin Larissa hinter sich gelassen – da kommt schon der nächste Mobber in ihr Leben! Zuerst wirkt Dario, der neue „Bad Boy“ der Schule ziemlich entspannt und er und Oskar freunden sich an – doch die Freundschaft hält nicht lange! Es stellt sich schnell heraus, dass mit Dario überhaupt nicht zu spaßen ist und auf einmal sind Oskar und Cleo in großer Gefahr! 😲 Denn Dario kommt aus dem Knast und hat eine „ganze kriminelle Großfamilie hinter sich“, wie Cleo zu spät erfährt. Denn da hat sich Oskar schon mit ihm angelegt, weil Dario seine Finger nicht von Cleo lassen will. Wird die Situation nun vollends eskalieren?

„Köln 50667“ bei RLTZWEI und TVNOW

Wird Olli seinem Kumpel Chico von den krassen Flirts seiner Freundin Lori berichten? Wie wird sich das auf ihre Freundschaft auswirken? Und ist Oskar nun in Lebensgefahr, nachdem er sich mit Dario angelegt hat? Diese und viele weitere Fragen beantwortet die neue Woche „Köln 50667“ bei RTLZWEI! Wochentags um 18:05 kannst du deinen Lieblingsfiguren bei ihrem turbulenten Leben zusehen und mitfiebern. Folge verpasst? Kein Problem! Du kannst dir die Highlights der Show auf YouTube und ganze Folgen (noch vor Fernsehausstrahlung) bei TVNOW anschauen! Wir wünschen viel Spaß! 😁

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->