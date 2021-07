„Köln 50667“: Sex-Skandal in der Schule!

Das Mobbing eskaliert immer weiter!

Erst ein Todesfall in der Familie, nun ein Sex-Skandal in der Schule – bei den Figuren von „Köln 50667“ bleibt es weiter hochdramatisch! Als Cleo ihre Mitschülerin Larissa mit dem Lehrer in einer eindeutigen Situation erwischt, stürzt sich Larissa auf ihr Opfer und greift sie mit krassen Mobbing-Aktionen an. 😱 Eine eigentlich unschuldige Situation zwischen Cleo und ihrem Lehrer wird wenig später von Larissa ausgenutzt, um einen Sex-Skandal vorzutäuschen, in den die gesamte Schule einbezogen wird. Cleo weiß nicht weiter und wird immer stärker in die Ecke gedrängt. Schließlich fängt sie sogar damit an, sich selbst zu verletzen! 😨

Dramen und Lügen auch an anderen Fronten

Wird Leonie ihrem Vater doch noch verzeihen können? PR / RTLZWEI

Während die Situation zwischen Cleo und Larissa immer schlimmer wird, hat Leonie mit ganz eigenen Dramen zu kämpfen: Nach dem Bruch mit ihrem Vater ist sie am Boden zerstört und auch Freund Kevin kann sie kaum trösten. Als er schließlich den Schrottplatz von Leonies Vater aufsucht, um mit ihm ein ernstes Wort zu sprechen, hört er etwas, was ihm an seiner Meinung über den Vater zweifeln lässt. Doch kann Leonie noch den Mut und die Kraft aufbringen, nach dem krassen Verrat ihres Vaters wieder einen Schritt auf ihn zuzugehen? Der krasse Autounfall von Jill kommt ihr noch immer krass zu stehen, nachdem Jeremy auf sein Schweigegeld besteht. Andernfalls könnte es ihm gegenüber Patrick herausrutschen, wer den geliebten Mustang wirklich geschrottet hat … 🙈

„Köln 50667“ auf RTLZWEI

Wie geht es mit Cleo weiter? Wird sie sich gegen ihre Mitschülerin zur Wehr setzen? Wird sich Leonie doch noch mit ihrem Vater versöhnen? Und wie geht es mit Jill weiter? Wird sie den Mut finden, Patrick die Wahrheit zu sagen oder lässt sie sich von Jeremys Erpressung in den finanziellen Ruin treiben? Dies und noch viele weitere Dinge erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 18:05 Uhr auf RTLZWEI! Und falls ihr mal eine Folge verpasst habt: Auf TVNOW und YouTube könnt ihr euch ganze Folgen und die besten Szenen noch einmal anschauen. Und wenn ihr mal die echten Stars auf Instagram sehen möchtet: Wir haben die echten Namen der Stars von „Köln 50667“ und „Berlin Tag & Nacht“ für euch gesammelt!

