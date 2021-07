„Köln 50667“: Todesfall in der Familie!

Leonie ist völlig neben der Spur

Leonie erfährt über eine Einladung zur Testamentseröffnung von dem Ableben der ihr unbekannten Großmutter. Schon morgen soll der Termin sein! Völlig durch den Wind kontaktiert sie ihre Schwester Elli, doch die will noch immer nichts mit ihr oder dem Rest der Familie zu tun haben. Erinnerungen an ihre verstorbene Mutter machen Leonie noch zusätzlich schwer zu schaffen und sie weiß nicht, was sie tun soll! Zum Glück ist Kevin da, um ihr unter die Arme zu greifen. 🥰 Da der selbst erst vor kurzem wieder den Kontakt zu seinem Vater aufgenommen hat, kann er sich gut in ihre Lage versetzen und spricht ihr ins Gewissen. Es geling ihm sogar, Leonie zu überreden, ihren Vater Schrotti zu besuchen, von dem sie weiß, dass er (passend zum Namen) auf einem Schrottplatz arbeitet. Ihrer Verunsicherung hilft es allerdings kein bisschen, als sie ihrem Vater zum ersten Mal in ihrem Leben gegenübersteht. 😨 Obendrein verletzt sie sich auch noch! Als sich dann aber ihr Vater (der sie nicht wiedererkennt) rührend um sie kümmert, ist sie völlig durcheinander.

"Berlin Tag & Nacht", "Köln 50667" und "Krass Schule": Stars zeigen ihre geheimen Handybilder

Wie geht es mit Leonie weiter?

Was wird Leonie nun tun? Wird sie am nächsten Tag zu der Testamentseröffnung gehen und sich ihrem Vater und dem Rest ihrer Familie stellen? Wird Elli doch noch überraschend auftauchen? Was wird sie überhaupt erben? All das erfahrt ihr kommenden Montag, am 05.07. um 18:05 auf RLTZWEI! Du hast die letzte Folge verpasst? Kein Problem, die Highlights jeder Folge findest du auf YouTube und ganze Folgen werden (noch vor Erstausstrahlung im Fernsehen!) auf TVNOW gestreamt. Du willst den Stars auf Insta folgen? Wir haben die echten Namen der Stars für dich! Viel Spaß beim Schauen. 😎