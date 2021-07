„Köln 50667“: Messerattacke auf Schulmädchen?!

Greift Cleo nun zu Gewalt?

Nach dem Sex-Skandal in der Schule und weiteren Attacken versteckt sich Cleo seit nun schon einer Woche in der WG von Freundin Jill vor ihrer Mobberin Larissa. Jill will Cleo zwar eine Hilfe sein, macht ihr aber auch klar, dass das keine Dauerlösung sein kann. Bei einem Aufeinandertreffen in der Schule wird Cleo klar: Larissa wird nicht aufhören. In die Ecke gedrängt, weiß Cleo keinen Ausweg mehr, denn weder Oskar noch ihre Mutter können ihr in dieser Situation noch helfen. Als dann auch noch ein Deepfake-Porno mit ihrem Gesicht im Netz auftaucht, hat sie genug! Mit einem Messer bewaffnet, sucht sie die Konfrontation mit ihrer Schulkameradin. Wird die Situation zwischen den beiden nun vollkommen eskalieren?

Bleiben Jule und Marc doch zusammen?

An anderer Front sieht es auch nicht besser aus: Jule und Marcs Scheidungstermin steht an. Während Jule sich auf den Termin nicht unbedingt freut und noch immer Hoffnung hat, dass Marc es vielleicht doch noch versuchen möchte, ist dieser tatsächlich hin- und hergerissen. Damit er den Termin nicht wahrnehmen muss, verlängert er kurzerhand seinen Urlaub! Doch das gefällt Jule überhaupt nicht: Als sie feststellt, dass Marc nur Zeit schindet, um sich nicht entscheiden zu müssen, stellt sie ihm ein Ultimatum: Der Scheidungstermin wird nicht verschoben und er muss sich bis zum nächsten Tag endlich klar werden, ob er mit ihr zusammenbleiben möchte oder nicht! 😨 Wie wird er mit diesem Druck umgehen?

"Berlin Tag & Nacht", "Köln 50667" und "Krass Schule": Stars zeigen ihre geheimen Handybilder

„Köln 50667“ bei RLTZWEI und TVNOW

Wie wird die gefährliche Situation zwischen Cleo und Larissa enden? Wird sich Marc endlich für oder gegen Jule entscheiden? Diese und viele weitere Fragen beantwortet die neue Woche „Köln 50667“ bei RTLZWEI! Wochentags um 18:05 kannst du deinen Lieblingsfiguren bei ihrem turbulenten Leben zusehen und mitfiebern. Folge verpasst? Kein Problem! Du kannst dir die Highlights der Show auf YouTube und ganze Folgen (noch vor Fernsehausstrahlung) bei TVNOW anschauen! Wir wünschen viel Spaß! 😁

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->