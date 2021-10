„Köln 50667“: „Ab morgen arbeitet Samantha als Hure“

Wird Samantha es durchziehen?

Dramatische Entwicklungen bei „Köln 50667“! Um Rico bei der Abzahlung seiner Schulden zu unterstützen, lässt sich Samantha zu einer folgenschweren Entscheidung überreden: Sie verspricht, dieses Mal wirklich mit Matteo gegen Geld ins Bett zu steigen. Tatsächlich geht sie am nächsten Tag zu Matteo, bereit, diese krasse Sache für ihren Freund zu tun. Was sie nicht weiß: Sie ist nicht allein mit Matteo! Noch ein anderes Girl ist mit den beiden im Raum, zusammen mit einem ganzen Team an Leuten. Matteo behauptet, es handle sich dabei nur um eine „kleine Party“ – doch wir wissen, was er wirklich mit ihr vorhat! Wird Samantha tatsächlich als Prostituierte für ihren „Freund“ arbeiten?

"Berlin Tag & Nacht", "Köln 50667" und "Krass Schule": Stars zeigen ihre geheimen Handybilder

Nackte Taxifahrt mit Folgen

Um Chico von seinem krassen Liebeskummer abzulenken, entscheiden sich die Jungs für einen spontanen Ausflug ans Wasser.

Der wird natürlich sehr schnell feuchtfröhlich – und mehr. Als Jan, Ben und Chico nackt ins Wasser hüpfen, werden ihre Klamotten eiskalt von einer anderen Gruppe von Jungs am See gestohlen! Da sie keine andere Möglichkeit haben, um wieder nach Hause zu kommen, nehmen die drei kurzerhand ein Taxi. Dass das nicht gut gehen kann, zeigt sich spätestens, als ein Polizeibeamter die drei auf der Straße anhält …

„Köln 50667“ auf RTLZWEI

Wird Samantha es nun wirklich durchziehen und sich für ihren Freund prostituieren? Wie kommen Chico und Co. aus dieser unangenehmen Situation wieder heraus? Werden die drei wegen sexueller Belästigung angezeigt? All das und vieles mehr erfahrt ihr diese Woche um 18:05 bei „Köln 50667“ wochentags auf RTLZWEI! Wer eine Folge verpasst hat, kann sie sich auf TVNOW anschauen. 😉 Wir wünschen viel Spaß bei "Köln 50667"!

