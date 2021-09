“Köln 50667”: Ben und Oskar müssen um ihr Leben fürchten

Wird Milan sich rächen?

Für Oskar heißt es Knast oder Tod! Nachdem Schulkamerad Dario versucht hatte, Cleo zu vergewaltigen, hat Oskar ihn versehentlich mit dem Auto seines Vaters Ben überfahren. Entsetzt und wütend über die Verletzungen seines Sohnes, wegen denen er nun im Koma liegt, schwört Milan Rache. Immer enger schnürt sich die Schlinge um Oskars Hals, der fest entschlossen ist, sich der Polizei zu stellen. Doch Vater Ben weiß, was ihm blüht, wenn Milan erfährt, wer seinen Sohn ins Krankenhaus gebracht hat. Er sieht nur eine Chance für seinen Sohn: Er stellt sich der Polizei und behauptet, der Fahrer des Unfallwagens gewesen zu sein! Doch lange wird er seinen Sohn damit nicht beschützen können. Der in illegale Geschäfte verwickelte Milan hat Mittel und Wege, sich an den beiden zu rächen …

Eine Autofahrt endet in einer Katastrophe

Doch das soll nicht der einzige folgenschwere Autounfall in dieser Woche bei „Köln 50667“ sein! Marc und Jule wollen jede freie Sekunde miteinander verbringen und so machen sich die beiden gemeinsam im Auto eines Kollegen auf eine Fahrt für einen Spezialauftrag. Die gemeinsame sorgenfreie Zeit ist nur von kurzer Dauer, als sie einen schweren Unfall bauen! Marc kann sich mit Mühe aus dem Wrack befreien, doch Jule ist eingeklemmt. 😨 Als der Wagen anfängt zu brennen und noch immer keine Feuerwehr zu sehen ist, wird die Situation lebensgefährlich für Jule!

„Köln 50667“ auf RTLZWEI

Können sich Ben und Oskar vor Milan schützen? Oder wird der wütende Vater bittere Rache an den beiden verüben? Schafft es Jule noch rechtzeitig aus dem Auto? Diese und viele weitere Fragen beantworten die Folgen diese Woche um 18:05 auf RTLZWEI! Wenn du eine Folge verpasst hast, kannst du sie auf TVNOW schauen – und die besten Szenen findest du auf YouTube! 😉 Wir wünschen viel Spaß!

