„Köln 50667“: Versuchte Vergewaltigung und ein Mord?!

Cleo kommt einfach nicht zur Ruhe! Nachdem sie den Sex-Skandal an ihrer Schule und die Mobbing-Attacken von Larissa endlich hinter sich gelassen hat, macht ihr ein neuer „Bad Boy“ an der Schule das Leben zur Hölle: Dario. Als dieser eine „Gegenleistung“ dafür verlangt, dass er Cleos Boyfriend Oskar endlich in Ruhe lässt, kann sie sich zwar aus der Situation retten – doch ihre Sicherheit hält nicht lang an. Nach einer Party lauert Dario ihr in einem Park auf und versucht, die junge Schülerin zu vergewaltigen! 😨 Gerade so gelingt es ihr, sich von ihm loszureißen, als sie Oskar mit dem Wagen seines Vaters anfahren sieht.

Doch es kommt noch schlimmer: Als die beiden wegfahren wollen, überfährt Oskar Dario unbeabsichtigt mit dem Auto! Für Cleo ist klar: Sie müssen schnell weg vom Tatort, sonst sind sie auf der Abschussliste von Dario und seiner Familie. Oskar lässt sich zwar zur Flucht überreden, ist später aber geplagt von einem furchtbaren Gewissen. Darios Familie will einen Kopf rollen sehen – und sie wissen schon, welchen: Oskars! 😱

Leas Eifersucht überkommt sie

Die krasse Liebesbeichte von Ray konnte Lea nicht lange beruhigen: Als er sieht, wie Ray mit einer ehemaligen Stammkundin aus seiner Callboy-Zeit spricht, bleibt sie noch für den Moment cool und geleitet die Frau geschickt aus dem Club. Ray weiß diese Ruhe allerdings ganz und gar nicht zu schätzen – kaum, dass die beiden allein sind, bekommen sich die beiden (mal wieder) heftig in die Haare. Kann diese Beziehung wirklich funktionieren? Oder endet es am Ende aller Tage immer nur in Streit und Tränen?

„Köln 50667“ auf RTLZWEI

Muss Oskar nun die Stadt verlassen, um sich vor der Rache von Darios Familie zu schützen? Wie wird es mit Lea und Ray weitergehen? Ziehen die beiden den Schlussstrich oder versuchen sie, einander zu vertrauen? Diese und viele weitere Fragen beantwortet eine neue Woche „Köln 50667“, von Montag bis Freitag um 18:05 auf RTLZWEI! Folge verpasst? Kein Problem: Auf TVNOW kannst du alle Folgen (und noch nicht ausgestrahlte) sehen! Die Highlights der letzten Folgen findest du auf YouTube. 😉 Wir wünschen viel Spaß!

