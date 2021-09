„Köln 50667“: Für Oskar heißt es Knast oder Tod

Wird Ben für seinen Sohn ins Gefängnis gehen?

Für Oskar zieht sich die Schlinge immer enger: Nachdem Dario versucht hatte, Chleo zu vergewaltigen, hat Oskar seinen Mitschüler unbeabsichtigt mit dem Auto seines Vaters Ben überfahren. Als einige Tage später die Polizei vor seiner Tür steht, weiß Oskar nicht, was er noch tun soll. Ben und er überlegen sogar schon, ob sie sich der Polizei stellen sollten, doch sie wissen eines: Sollte Darios Vater Milan erfahren, wer seinen Sohn überfahren wird, wird dieser Person jeder Knochen gebrochen. Oder sogar noch Schlimmeres! Als Ben Milan beim Boxen erneut begegnet und erleben muss, wie aufgebracht dieser über den Fall ist, scheint er eine Entscheidung zu fällen. Wird er sich für seinen Sohn opfern und die Tat auf sich nehmen? Geht er wirklich für seinen Sohn ins Gefängnis?

Heftige Krise zwischen Jill und Patrick

Auch zwischen Jill und Patrick sieht es alles andere als rosig aus: Nach der Fehlgeburt hat Patrick das Gefühl, sie würde sich nicht „richtig“ verhalten, was dazu führt, dass sie kaum noch an ihn herankommt. Seiner Meinung nach ignoriert sie vollkommen, wie er sich mit der Situation fühlt. Nach einem heftigen Streit sucht Jill zwar die Aussprache, muss dann allerdings mithören, wie Patrick offenbar an seiner Beziehung mit ihr als jüngere Frau grundlegend zweifelt. Bedeutet das das Ende der Beziehung zwischen den beiden?

„Köln 50667“ auf RTLZWEI

Wie wird es mit Ben und Oskar weitergehen? Wird sich der Vater wirklich für die Freiheit des Sohns opfern? Und wie reagiert Oskar auf diese Idee? Sein schlechtes Gewissen scheint ihn völlig fertig zu machen! Kommt er damit klar, wenn nun auch sein Vater ein Opfer des Unfalls wird? Wie geht es mit Jill und Patrick weiter? Diese und viele weitere Fragen beantwortet eine neue Woche „Köln 50667“, von Montag bis Freitag um 18:05 auf RTLZWEI! Folge verpasst? Kein Problem: Auf TVNOW kannst du alle Folgen (und noch nicht ausgestrahlte) sehen! Die Highlights der letzten Folgen findest du auf YouTube. 😉 Wir wünschen viel Spaß!

