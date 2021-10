"Köln 50667": Setzt Rico sie unter Drogen?

Drei ist einer zu viel

Lisa und Dascha können es kaum abwarten, auf der Einweihungsparty im Studentenwohnheim ihre beiden Traumtypen zu treffen. Doch leider stellt sich heraus, dass Hannes der Crush von beiden Mädchen ist. Lisa muss sich zusammenreißen … Was soll sie auch gerade schon groß machen? Sie muss zusehen, wie ihr Crush mit ihrer BFF flirtet. Autsch! Wie wird Lisa wohl reagieren, wenn sie erfährt, dass Dascha und Hannes schon etwas miteinander hatten. 😳 Und wird es auf der Party auch wieder heiß hergehen zwischen den beiden?

Rico setzt Sam weiter unter Druck!

Samantha verabredet sich erneut mit Cleo, um einer weiteren Webcam-Show für Rico zu entgehen. Doch er geht ihr hinterher und findet das Ganze heraus. Rico bedrängt Samantha immer weiter. Er möchte, dass sie sich bei ihrer Show noch mehr traut und weiter aus sich heraus geht… Rico redet ihr sogar ein, dass das Ganze „mit etwas Koks“ einfacher wird. Wie bitte?! Jetzt möchte er ihr noch Drogen geben? Das geht gar nicht! Wird Samantha endlich checken, was Rico ihr da antut und ihn sitzen lassen? Oder wird sie sich weiterhin manipulieren lassen?

"Köln 50667" auf RTLZWEI

Was passiert mit Lisa, Dascha und Hannes? An welchem Girl hat er Interesse? Und wird sich Samantha weiter vor der Kamera ausziehen? Oder wird es endlich "Klick machen" und Samantha wird endlich checken, wie sehr sie von Rico ausgenutzt wird? All das und mehr erfahrt ihr wochentags um 18:05 auf RTLZWEI! Wer eine Folge verpasst hat, kann sie sich auf TVNOW anschauen. 😉 Wir wünschen viel Spaß bei "Köln 50667"!

