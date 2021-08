„Köln 50667“: Stirbt sie den Serientod?

Kann Oskar Cleo retten?

Die Situation zwischen Cleo und Larissa eskaliert immer weiter: Nach dem Sex-Skandal in der Schule und immer heftigeren Mobbing-Angriffen, ging Cleo auf ihre Mitschülerin bereits mit einem Messer los! Doch lange schien nichts und niemand dem Mädchen helfen zu können. Nachdem nun die Schule erkannt hat, wie krass die Mobbing-Attacken von Larissa wirklich waren, versprechen die Lehrer*innen einzuschreiten. Oskar nimmt Cleo derweil bei sich zu Hause auf, um ihr einen sicheren Ort zu bieten – doch es kommt ganz anders: Larissa wird von der Polizei wieder auf freien Fuß gesetzt und hat nur einen Gedanken: Rache! Sie findet die Wohnung von Oskar und schlägt ihn krankenhausreif! Cleo bricht vollkommen zusammen und sieht keinen anderen Ausweg: Als sie an einem Hochhaus vorbeikommt, steigt sie auf das Dach und droht, sich umzubringen. Kann Oskar Cleo noch vom Schlimmsten abhalten?

Eine Serienfigur, die in letzter Zeit ebenfalls eine Menge einstecken musste, darf sich diese Woche über mehr Ausgelassenheit freuen: Jule wollte nach dem ganzen Scheidungsstress eine schöne und vor allem romantische Geburtstagsfeier für Marc organisieren. Aber Horst und Beate haben eine eigene Party geplant – und da ist nicht viel von Romantik zu spüren! Anfangs ist Jule stark genervt von den Partygästen, als dann aber alle versehentlich Hasch-Muffins essen, wendet sich auch bei Jule das Blatt. Die Stimmung wird SEHR entspannt und die Party eskaliert!

