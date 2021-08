„Köln 50667“: Schwangere Jill fällt die Treppe herunter!

Wird Jill ihr Kind abtreiben?

Nach dem Schwangerschafts-Schock weiß Jill nicht weiter: Sie konnte sich immer noch nicht dazu überwinden, dem Vater Patrick zu gestehen, dass sie überhaupt schwanger ist! 😨 Stattdessen plant sie, ihr Kind heimlich abzutreiben. Für Freundin Lucy ist das ein absolutes No-Go. „Du kannst nicht einfach über seinen Kopf hinweg SEIN Kind abtreiben“, versucht sie ihrer Freundin ins Gewissen zu reden. Auf einmal der große Schock: Jill fällt die Treppe herunter! Glücklicherweise scheint es ihr und dem Kind im Krankenhaus aber gutzugehen. Wovon die schwangere Frau ein wenig enttäuscht zu sein scheint! „Ich wäre echt erleichtert gewesen, wenn das Schicksal mir die Entscheidung abgenommen hätte“, sagt sie unter Tränen. Wird sie sich nun trauen und dem Vater beichten, dass sie schwanger ist? Wie wird Patrick auf die Nachricht reagieren? Wird er ihre Ängste nehmen können?

Lea stellt Ray ein Ultimatum

Währenddessen läuft es zwischen Lea und ihrem Call-Boy Ray ziemlich gut. Eigentlich. Denn ganz ohne Eifersucht kann Lea mit der Situation nicht umgehen, wenn ihr Lover am Telefon mit irgendwelchen Kundinnen flirtet. Sie will ihm ein Ultimatum stellen: Entweder sie oder der Job! Von diesem Druck ist Ray aber so gar nicht begeistert, immerhin war ihre Abmachung eine andere. „Keine Spielchen und nichts Kompliziertes“, hieß es einmal! Das war wohl nichts und trotzdem scheint auch Ray nicht von Lea ablassen zu können. Als die beiden sich besonders krass streiten, kommt es zum leidenschaftlichen Kuss! 💖 Wird Ray sich doch noch für seine Liebe entscheiden?

„Köln 50667“ wochentags auf RTLZWEI

Wie geht es zwischen Jill und Patrick weiter? Wird sich Jill doch noch für das Kind entscheiden? Und wie wird sich die schwierige Situation zwischen Ray und Lea klären? Immerhin geht es nicht nur um die Liebe, sondern auch um Rays Job! Diese und viele weiteren Fragen werden diese Woche bei „Köln 50667“ um 18:05 auf RTLZWEI geklärt! Folge verpasst? Kein Problem! Auf YouTube kannst du dir die besten Szenen nochmal anschauen und auf TVNOW gibt’s die Folgen sogar vor TV-Ausstrahlung zu schauen. 😍 Du suchst die echten Namen der Stars für Insta und Co.? Die haben wir auch schon für dich herausgesucht! 😉 Wir wünschen viel Spaß bei der neuen Woche „Köln 50667“!

