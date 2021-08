„Köln 50667“: Schwangerschafts-Schock!

Wer ist nun schwanger?

Als Lucy einen Schwangerschaftstest macht, fällt sie aus allen Wolken: Er ist positiv! Sie ist völlig durcheinander und weiß nicht, was sie tun soll. Freundin Jill ist gleich zur Stelle und weiß ihre Freundin zu beruhigen. Immerhin sind diese Tests nicht immer zu 100% korrekt! Um sie zu entspannen, überredet Jill ihre Freundin, noch einen Test zu machen und macht selbst auch noch einen. Dann der große Schock: BEIDE Schwangerschaftstests sind positiv! Jill ist außer sich, immerhin hätten Patrick und sie immer verhütet! Für Lucy ist klar: Jill muss ihrem Freund die Wahrheit sagen. Die ist von dieser Idee aber alles andere als angetan… Was soll sie nun tun? Ihre Entscheidung wird ihr quasi abgenommen, als Patrick einen der Tests im Bad findet … 😨 Wird Jill nun die Situation nutzen, um die Wahrheit zu sagen? Und wie wird er auf die Nachricht reagieren?

Geht der Plan gegen Larissa auf?

Nachdem Larissas Mobbing Cleo fast in den Selbstmord getrieben hatte, hofft das Mädchen darauf, ihre Mobberin endlich losgeworden zu sein. Doch sie hat sich zu früh gefreut. „Die werde ich nie wieder los“, stellt Cleo verzweifelt fest. Doch Oskar hat einen Plan: Wie wäre es, Larissas Cousine Samantha mit ins Boot zu holen? Vielleicht gelingt es ihnen ja so Larissa endlich ins Gefängnis für ihre furchtbaren Taten zu bekommen! Cleo ist nicht begeistert. Warum sollte Samantha ihre eigene Cousine verraten? Ungefähr so reagiert dann auch Samantha auf die Idee. Cleo soll dann für die beiden Tablets aus der Schule klauen – ist das Teil von Samanthas Plan oder fällt sie nun doch Cleo in den Rücken und nicht ihrer Cousine?

„Köln 50667“ auf RTLZWEI

Wer ist denn nun schwanger? Jill und Lucy oder doch nur eine oder gar keine von beiden? Wie wird der Diebstahl von Cleo ausgehen? Diese und viele weitere Fragen werden euch in dieser Woche um 18:05 auf RTLZWEI beantwortet! Von montags bis freitags könnt ihr euch die Dramen der Crew aus Köln entweder im Fernsehen anschauen oder auf TVNOW und YouTube.

