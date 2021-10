„Köln 50667“: Milan rächt sich an Oskar

Dario entführt Oskar und Cleo!

Für Oskar heißt es schon lange nicht mehr Knast oder Tod – zumindest, wenn es nach Dario geht. Nachdem dessen Sohn von Oskar überfahren wurde und im Koma liegt, versucht Dario alles, um sich an dem Täter zu rächen. Und als er erfährt, dass es Oskar war, zögert er nicht lange! Kurzerhand entführt er Oskar und dessen Freundin Cleo und droht Oskars Vater Ben am Telefon: Er muss nun um das Leben seines Sohnes fürchten! 😨 Ben ist verzweifelt, doch Kumpel Patrick steht ihm bei und erkennt im Videoanruf mit Dario, wo er sich mit Oskar aufhält. Bewaffnet und entschlossen machen sich die beiden auf den Weg, um Oskar zu retten!

"Berlin Tag & Nacht", "Köln 50667" und "Krass Schule": Stars zeigen ihre geheimen Handybilder

Uni-Start mit Drama

Es hätte so schön sein können! Für Meikes Tochter Lisa und ihre beste Freundin Dascha beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Die Uni fängt an! Auf der ersten Party lernt Lisa dann auch schon einen echten Traumtypen kennen. Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer, denn schnell verlieren sich die beiden wieder aus den Augen. Als Dascha später auf einer anderen Party ist und mit ihrer Freundin Lisa telefoniert, kann diese ihr Glück kaum fassen: Der wunderschöne Typ ist wieder am Start! Doch natürlich kommt es ganz anders als gedacht: Dascha hat nämlich auch einen Blick auf den Typen geworfen und schnappt ihn sich kurzerhand – von den Gefühlen Lisas nichts wissend – und lernt ihn auf sehr intime Weise kennen …

„Köln 50667“ auf RTLZWEI

Was passiert mit Oskar? Kann Ben seinen Sohn vor Darios Racheaktion retten? Und wie geht es mit Lisa und Dascha weiter? Bedeutet der Typ Ärger für die beiden Freundinnen? Wie wird Lisa reagieren, wenn sie erfährt, dass Dascha mit ihrem Schwarm intim wurde? Oder noch schlimmer: Wird sie beiden sogar dabei erwischen?! All das und mehr erfahrt ihr wochentags um 18:05 auf RTLZWEI! Wer eine Folge verpasst hat, kann sie sich auf TVNOW anschauen. 😉 Wir wünschen viel Spaß bei einer neuen Woche „Köln 50667“! 😊

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->