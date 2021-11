"Berlin – Tag & Nacht": Ausstieg nach Affäre

"Berlin – Tag & Nacht": Hochzeitsdrama bei Patrice und Toni

In "Berlin – Tag & Nacht" konnten wir wieder ein Hochzeitsdrama der Extraklasse beobachten. Toni und Connor hatten Sex, was ihre Hochzeit mit Patrice gefährdet hat. Toni kann sich einfach nicht entscheiden.

Gibt sie sich ihren Gefühlen zu Connor hin und lässt die Hochzeit platzen? Oder versucht sie die Beziehung mit Patrice zu retten? Immerhin hängt auch seine Zukunft davon ab. Toni hat sich für Connor entschieden und Patrice ziemlich dramatisch vor dem Altar stehen lassen. Doch für ihn fängt der Albtraum danach erst an. Er überlegt Deutschland zu verlassen, da ihm weiterhin nur Steine in den Weg gelegt werden. Bedeutet die Affäre von Connor und Toni etwa den Ausstieg für Patrice?

Nach Affäre: Wird "Berlin – Tag & Nacht"-Star Patrice aussteigen?

In "Berlin – Tag & Nacht" hat Patrice nach der missglückten Hochzeit mit der Abschiebung zu kämpfen und Toni ein schlechtes Gewissen. Er hat Liebeskummer und will seine Ruhe, sie will unbedingt helfen.

Ausgerechnet Connor ist schlussendlich derjenige, der Patrice dazu überredet, die Hilfe von Toni anzunehmen. Die "Berlin – Tag & Nacht"-Bewohnerin findet einen Spitzenanwalt, der Patrice helfen möchte – und die Chancen stehen gut, dass Patrice bleiben darf. Eine riesige Erleichterung für Toni, die sich erst jetzt vollkommen auf Connor konzentrieren kann. Trotzdem könnte diese Affäre den Ausstieg des "Berlin – Tag & Nacht"-Stars Patrice bedeuten. Angeblich darf er zwar im Land bleiben, wird jedoch keine dauerhafte Rolle bei BTN haben. "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ streamen*.

*Affiliate-Link

