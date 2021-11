"Berlin – Tag & Nacht"-Star nackt in Skandal-Show

"Berlin – Tag & Nacht"-Star Falko Ochsenknecht nackt: "Ich hab eine große Pfeife"

Ole ohne Kohle hat einen neuen Job an Land gezogen. Der "Berlin – Tag und Nacht"-Star zeigt nicht nackt in der TV-Show "Adam sucht Eva". Es gibt viele Stars, die kein Problem damit haben, sich nackt zu zeigen. Wer dort mitmacht, beweist sehr viel Mut. Davon hat Falko Ochsenknecht definitiv genug.

Der Schlagersänger wird auf Instagram jedenfalls für seine Entscheidung gefeiert. Gegenüber Promiflash hat er auch verraten, dass er sich für seine Teilnahme bei "Adam sucht Eva" überhaupt nicht schämt: "Ich bin seit zweieinhalb Jahren Single, eine große Pfeife habe ich auch – wofür soll ich mich schämen?" Mit dieser Einstellung ist er nicht allein: Erst kürzlich rannte noch ein anderer BTN-Star nackt durch die Straßen. Auch wenn die Sendung bei einigen Leuten das Skandal-O-Meter anschlagen lässt, will RTLZWEI Menschen eigentlich nur so zeigen, wie sie von der Natur geschaffen sind.

"Berlin – Tag & Nacht"-Star zeigt sich nackt bei Datin-Show "Adam sucht Eva"

Der "Berlin – Tag & Nacht"-Star betonte in dem Interview auch, dass er besonders gut bestückt sei. Kein Wunder, dass Falko Ochsenknecht da gar keine Hemmungen hat, sich nackt im TV zu zeigen. Zuschauer*innen können den Penis des BTN-Stars dann selbst begutachten.

In "Adam sucht Eva" lernen sich acht Prominente und acht nichtprominente Kandidat*innen im Paradies kennen. Alle Teilnehmer*innen hoffen darauf, eine Partner*in fürs Leben zu finden. „Ich könnte mir vorstellen, dass das das Abenteuer meines Lebens sein wird. Ich will da ´ne Eva kennenlernen, die einfach zu mir passt und ich kann’s ehrlich gesagt gar nicht abwarten", erklärt "Berlin – Tag & Nacht"-Star Falko Ochsenknecht in einem Statement. Wir wünschen ihm viel Glück dabei!

Die sechste Staffel „Adam sucht Eva“ startet am Montag, den 15. November 2021, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und im Preview auf RTL+. Die Datingshow ist nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.

