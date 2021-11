"Berlin – Tag & Nacht": Toni und Connor haben Sex – Hochzeit in Gefahr

"Berlin – Tag & Nacht": Sex bei Connor und Toni

In "Berlin – Tag & Nacht" bahnt sich (nach einem überraschenden Comeback) das nächste Drama an, welches die Hochzeit von Toni und Patrice in Gefahr bringen könnte. Wie es aussieht, wird das Liebescomeback zwischen Toni und Connor nämlich immer ernster. In dieser Woche kommt es wieder zu Sex zwischen den BTN-Stars, die beiden können nicht die Finger voneinander lassen.

Während Patrice auf Wolke 7 schwebt und Toni mit Liebeserklärungen überhäuft, kann sie ihrem Gefühlschaos nicht entweichen und denkt immer wieder an Connor. "Patrice liebt mich einfach so sehr und ich hab diese ganzen Gefühle für Connor", gesteht Toni im offiziellen Wochentrailer zu "Berlin – Tag & Nacht", "egal, was ich mache. Ich komm nicht dagegen an und es fühlt sich so richtig an, obwohl es total falsch ist. Wann ist das bitte alles eine einzige Lüge geworden?"

"Berlin – Tag & Nacht": Hochzeit von Toni und Patrice wegen Affäre in Gefahr?

Die Affäre von Connor und Toni geht in die zweite Runde und der arme Patrice ahnt nichts. Trotzdem ist eins ganz klar: Die Hochzeit ist in Gefahr. Nicht nur wegen Tonis verwirrten Gefühlen, sondern auch wegen Dean. Der erwischt Toni und Connor nämlich bei einem ihrer Sex-Dates. Toni fleht ihn an, Patrice nichts davon zu erzählen, aber wird sich Dean daran halten? Und vor allem: Wird Toni mit dem schlechten Gewissen leben können? Das alles und noch mehr diese Woche bei "Berlin – Tag & Nacht". "BTN" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei TVNOW* (oder TVNOW Premium *) streamen.

