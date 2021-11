"Berlin – Tag & Nacht": Basti beeindruckt mit krasser Heldentat

Basti wird zum Held des Tages

Auch wenn Basti von "Berlin – Tag & Nacht" schon den ein oder anderen Fehler gemacht hat, so gehört er doch zu den Lieblingscharakteren der Show. In der heutigen Folge wird Basti mal wieder zeigen, was in ihm steckt und wie mutig er sein kann. Als einer Lehrerin am Schulhof die Tasche geklaut wird, zögert Basti nicht lange und nimmt die Verfolgung auf. Er möchte den Dieb auf jeden Fall schnappen! Und tatsächlich gelingt es ihm auch. Er ist der Held des Tages und zaubert der Lehrkraft ein Lächeln ins Gesicht. Doch leider bleibt es bei den guten Neuigkeiten nicht. Der Dieb möchte sich gezielt an Basti rechen. Schließlich hat er ihm seine Beute abgenommen. Er beobachtet ihn und klaut ihm in einem unbeobachteten Moment sein geliebtes Fahrrad. Oh nein! 😭 Basti weiß, dass es derselbe Dieb war und ist wild dazu entschlossen, sein Bike wieder zurückzubekommen. Zusammen mit Piet schmiedet Basti einen Plan. Die beiden setzen diesen auch prompt um und alles läuft bestens, bis plötzlich etwas passiert, mit dem die beiden nicht gerechnet haben … 🙈

Nino kann nicht aufhören zu lügen!

Und auch bei Nino sieht es nicht rosiger aus. Immer wieder lügt er und betrügt die Menschen in seinem Umfeld. Doch nach einer polizeilichen Durchsuchung in der Werkstatt ist es mit Ninos Lügen endgültig vorbei. Joe wirft ihn raus und auch Dean ist stinksauer. Außerdem wird Joe von Hakans Eltern angezeigt, nachdem diese erfahren haben, dass Hakans Gefährt zuvor in Joes Werkstatt getunt wurde. Trotz des hitzigen Themas und der Lügen setzen sich Nino, Dean und Joe zusammen und reden – Ob Joe ihm eine allerletzte Chance gibt? Kann er ihm verzeihen? "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ * streamen.

