"Berlin – Tag & Nacht": Gefährliche Affäre von Chiara zerstört alles

"Berlin – Tag & Nacht": Chiara startet Affäre mit Denny – dem Vater von Lynns Baby!

In "Berlin - Tag & Nacht" jagt eine Affäre die andere. Während einige nach einer Sex-Flaute Gefahr laufen, sich auf eine Affäre einzulassen, sind andere in der Zwickmühle, ob sie nur Sex-Dates oder echte Liebe wollen. Chiara könnte mit ihrer neuen Affäre alles zerstören.

Kaum ist der BTN-Star zurück in Berlin, gibt es nämlich Ärger. Chiara will Zeit mit Denny verbringen. Ihre Freundin Lynn findet das gar nicht lustig, schließlich könnte so ihre Baby-Lüge auffliegen. Sie bittet ihre Freundin darum, die Affäre mit Denny zu lassen. Wird Chiara ihr diesen Wunsch erfüllen oder riskiert sie etwa alles?

"Berlin – Tag & Nacht": Wird Chiaras Affäre alles kaputt machen und Lynns Lüge auffliegen lassen?

"Ich bin deine Freundin und du musst mir vertrauen, ich würde dein Geheimnis nie erzählen", versichert Chiara ihrer Freundin Lynn in "Berlin – Tag & Nacht". Lynn ist fassungslos, dass Chiara mit Denny geschlafen hat. Schließlich ist er der Vater ihres ungeborenen Kindes. Das darf niemand erfahren, denn weder Denny, noch Krätze oder Emmi wissen davon – und das soll auch so bleiben.

Chiara hört nicht auf ihre Freundin und macht ihr eigenes Ding. "Dann mach ich das ab jetzt halt einfach heimlich, so bekommt Lynn nichts mit, ich erspar mir den Stress mit ihr und ich bekomm, was ich will", beschließt der "Berlin – Tag & Nacht"-Star. Sie will die gefährliche Affäre nicht aufgeben. Wird sie mit dieser Entscheidung alles zerstören? So wie wird den BTN-Star kennen, wird das sicher noch Ärger geben. "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ streamen*.

