"Berlin – Tag & Nacht" Milla beim Sex erwischt: Liebesgeständnis und Rückkehr!

Überforderung bei "Berlin – Tag & Nacht": Tom macht Milla ein überraschendes Liebesgeständnis

Diese Woche wird für Milla in "Berlin – Tag & Nacht" eine Achterbahn der Gefühle. Während es mit Tom scheinbar immer ernster wird, kommt Mike plötzlich zurück aus Portugal, weil er um sie kämpfen will.

Schon wieder steht Milla in der Zwickmühle – das totale Liebes-Chaos für den BTN-Star. Auf dem Weihnachtsbasar merkt Milla, dass sie Tom nicht teilen will und ersteigert ihn für ein Date. Während sie darauf hofft, den ganzen Tag mit Tom im Bett bei wildem Sex zu verbringen, hat der sich eine romantische Überraschung für sie überlegt und das Motto "Date" sehr ernst genommen. Doch Milla hat Spaß und genießt die gemeinsame Zeit mit Tom, der sich später im Bett zu einer Liebeserklärung hinreißen lässt, die Milla total überfordert. "Ich hab mich in dich verliebt. Bevor du was sagst: Ich weiß, lockere Affäre, keine Beziehung – ist mir klar. Ich wollte es dir denn noch gesagt haben."

"Berlin – Tag & Nacht"-Star Milla im Liebes-Chaos: Mike kommt zurück!

Während Milla nicht so ganz weiß, wie sie damit umgehen soll, bahnt sich schon das nächste Chaos an. Denn André hat auch schon bemerkt, dass es zwischen Milla und Tom immer ernster wird und sagt Mike Bescheid, der gerade in Portugal ist.

"Wenn du Milla noch liebst, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, dass du vielleicht um sie kämpfen solltest oder zurückkommst", rät André seinem BTN-Kumpel am Telefon, "Sie hat nicht so große Gefühle für ihn wie für dich." Während sich Milla unsicher ist, wie sie mit der Liebeserklärung von Tom umgehen soll, kommt Mike tatsächlich zurück nach Berlin und erwischt Milla und Tom beim Sex. Wie wird sich Milla bei diesem Liebes-Chaos entscheiden? Wird sie zu Mike zurückgehen oder bleibt sie bei der lockeren Affäre mit Tom? "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ streamen*.

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->