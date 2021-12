"Berlin – Tag & Nacht": Serien-Ausstieg beliebter Figur!

"Berlin – Tag & Nacht": Steht ein Serien-Ausstieg bevor?

Es wartet ein Déjà-vu auf euch – kein Gutes! Erst im April 2020 konnten wir die Rückkehr von BTN-Star Ole feiern – und jetzt gibt es wieder erste Anzeichen für einen Serien-Ausstieg bei "Berlin – Tag & Nacht".

Wird Falko Ochsenknecht als Ole ohne Kohle wirklich die Serie verlassen? Eine offizielle Ansage gibt es noch nicht, aber RTLZWEI veröffentlichte kürzlich die neuen Fotos der Schauspieler*innen. Es sind alle dabei, außer Ole. Bedeutet das etwa, dass er aussteigen wird? Oder ist er gerade einfach verhindert? Schließlich sehen wir den "Berlin – Tag & Nacht"-Star gerade auch nackt in "Adam sucht Eva".

"Berlin – Tag & Nacht": Das sagt Falko Ochsenknecht über eine BTN-Pause

Wie wahrscheinlich ist also ein Ausstieg von Falko Ochsenknecht bei "Berlin – Tag & Nacht"? Im Interview mit "TVMovie Online" hat der BTN-Star verraten, dass eine Pause durchaus passieren könnte: "Vielleicht komme ich [nach 'Adam sucht Eva'] auch bei einer anderen Reality-TV-Show rein und mache bei BTN eine kurze Pause, das liegt dann letztendlich nicht in meiner Hand. Ich bin offen für alles."

Das klingt zunächst zwar nicht wie ein endgültiger Ausstieg, sondern nur eine kleine Pause, aber wer weiß. In "Berlin – Tag & Nacht" läuft es für Ole aktuell auch nicht ganz rosig. Er zweifelt an Mandys Liebe und merkt immer wieder, dass ihn Basti extrem stört. Wie sich die Lage von Ole entwickelt, werden wir jetzt also gebannt verfolgen müssen. "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ streamen*.

