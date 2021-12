"Berlin – Tag & Nacht"-Star Filip Nikolic: Schock-Geständnis über seine Auszeit

"Berlin – Tag & Nacht": Der wahre Grund für die Auszeit von Filip Nikolic

Ab heute können wir Filip Nikolic wieder in "Berlin – Tag & Nacht" in seiner Rolle als Mike sehen. Der erwischt in seinem Comeback Milla gleich mal beim Sex mit Tom – es geht also dramatisch weiter. Um seine Auszeit bei BTN tummelten sich diverse Gerüchte. Von einem Serien-Ausstieg bis hin zu Burnout-Spekulationen. Alles nicht wahr.

Exklusiv gegenüber BRAVO hat der "Berlin – Tag & Nacht"-Star verraten, was der wahre Grund für sein Fehlen in der beliebten Serie ist. "Entgegen vielen Gerüchte, was meine 'Auszeit' angeht, habe ich weder gekündigt noch wurde ich gekündigt. Auch dass ich mich von einem Burnout erholen musste, entspricht nicht der Wahrheit. Wie viele wissen, hatte ich geplant an den kommenden Olympischen Spielen in Peking für die serbische Nationalmannschaft im Bobfahren an den Start zu gehen. Seit letztem Jahr habe ich versucht, mich darauf vorzubereiten. Bereits während der Vorbereitung im Frühjahr bekam ich erste Probleme mit meiner Lendenwirbelsäule. Trotz angepassten Trainings und monatelanger Physiotherapie haben wir diese Probleme leider nicht in den Griff bekommen." Seine Beschwerden wurden so groß, dass es keinen anderen Ausweg gab: Filip Nikolic musste operiert werden.

"Berlin – Tag & Nacht"-Star Filip Nikolic: Auszeit als "Mike" wegen schwerer Operation

"Die Beschwerden haben letztlich ein Maß angenommen, dass eine Operation nicht mehr vermeidbar war. Glücklicherweise habe ich in Berlin einen passenden Spezialisten dafür gefunden. Die Bandscheibenoperation mit der anschließenden Reha-Therapie waren der Grund für meine Auszeit", gesteht der BTN-Star in seinem emotionalen Statement. Seine Partnerin soll in dieser schweren Zeit eine besonders große Stütze für den Schauspieler und Sportler gewesen sein, für den der große Traum der Olympischen Spiele nun auch geplatzt ist. Wir bedanken uns für diese ehrlichen Worte von Filip Nikolic und drücken ihm die Daumen für eine schnelle Genesung, damit seine sportliche Laufbahn weitergehen kann – wir glauben fest daran!

"Berlin – Tag & Nacht"-Star Filip Nikolic im Interview über seine Auszeit und seine geplatzte Olympia-Teilnahme

Wer hat dich in dieser schwierigen Zeit unterstützt?

Die größte Unterstützung war sicher meine Partnerin, die komplett an meiner Seite war. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, kann ich nur sagen, dass die mentale Belastung durch die monatelangen Schmerzen extrem war. Ich würde behaupten, dass ich hart im Nehmen bin, aber diese Zeit möchte ich kein zweites Mal durchleben.

Wie geht es dir jetzt?

Meine Dankbarkeit für die Lebensqualität, die ich seit meiner Operation zurückgewonnen habe, sind kaum in Worte zu fassen. Ich bin schmerzfrei und mein Gefühlsverlust im Bein ist verschwunden. Zudem habe ich keinerlei Einschränkungen im Alltag mehr. Nur ein Beispiel: Ich konnte vor meiner OP nicht mal Socken anziehen, ohne vor Schmerzen in Schweiß auszubrechen.

Und wie geht es mit deiner sportlichen Laufbahn weiter?

Ich muss zugeben, dass es eine bittere Enttäuschung ist, nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können. Gedanklich habe ich den Profisport noch immer nicht aufgegeben, aber bin ich Realist und werde Schritt für Schritt sehen, wie ich meinen Körper belasten kann. Davon werde ich auch abhängig machen, inwieweit die sportliche Laufbahn weitergeht. Bislang läuft alles zu meiner höchsten Zufriedenheit.

Stehst du bald auch wieder für BTN vor der Kamera?

Ich stehe bereits wieder vor der Kamera und ich muss sagen, es macht Riesenspaß! Schon in den Wochen vor meiner Rückkehr zu BTN habe ich mich sehr auf das Comeback gefreut.

Hattest du in der Zwischenzeit Kontakt zu deinen Kollegen?

Ich hatte regelmäßig Kontakt zu meinen Kollegen. Das war auch ein Grund, wieso ich mich so sehr auf die Rückkehr vor die Kamera gefreut hatte.

Ab heute ist Filip Nikolic wieder in "Berlin – Tag & Nacht" als "Mike" zu sehen. BTN könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ streamen*.

