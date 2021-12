"Berlin – Tag & Nacht" Kampf um Millas Herz: Rivalität bei Mike und Tom eskaliert!

"Berlin – Tag & Nacht": Tom und Mike wollen beide um Millas Herz kämpfen

In "Berlin – Tag & Nacht" steckt Milla diese Woche weiter in der Zwickmühle. Nach einer längeren Auszeit ist BTN-Star Filip Nikolic als Mike wieder in ihrem Leben zurück und stellt alles auf den Kopf.

Denn eigentlich ist Milla gerade dabei, sich auf Tom einzulassen und wünscht sich sogar, dass er in ihr Zimmer einzieht. Ein großer Schritt, doch Tom ist sich zuerst nicht sicher, ob sie das wirklich ernst meint oder Mike damit ärgern will. Der Kampf um Millas Herz hat offiziell begonnen und die Rivalität zwischen Mike und Tom eskaliert immer wieder. Für wen wird sich der "Berlin – Tag & Nacht"-Star entscheiden? "Ich war jetzt wirklich lange in Portugal. Ich hab versucht, das hier alles zu vergessen. Ich habs nicht hinbekommen, weil ich dich vermisst habe. Jeden Tag ein Stück mehr", gesteht Mike nach seiner Rückkehr …

Rivalität bei "Berlin – Tag & Nacht": Für wen wird sich Milla entscheiden?

Nachdem Mike Milla und Tom schon wieder ziemlich intim im Bad erwischt, reicht es ihm. Er macht seinem Rivalen eine klare Ansage: "Ich glaube, das ist nicht das, was du denkst. Die benutzt dich nur", warnt er Tom. Der Millas Worten jedoch glaubt und betont, dass sie sich für ihn entschieden habe.

Doch Milla ist offensichtlich ziemlich verwirrt und vor allem auch wütend über die Rückkehr von Mike. Sie ist sich sicher, dass Mike sich dort ein tolles Leben gemacht hat. "0, das ist die Anzahl der Frauen, mit denen ich geschlafen habe, in Portugal. Warum? Weil ich weiß, was ich möchte", gesteht Mike gegenüber Milla. Er ist sich sicher, dass Tom nur eine Ablenkung sei, weil Milla ihre echten Gefühle nicht zulassen kann. Für wen wird sich der BTN-Star entscheiden? Das alles und noch mehr diese Woche bei "Berlin – Tag & Nacht". "BTN" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ streamen*.

