RTLZWEI: Fabrizio und Ole zurück bei "Berlin Tag und Nacht"

Diese Nachricht hat Fans von "Berlin Tag und Nacht" in den letzten Tagen extrem glücklich gemacht: Publikumslieblinge "Ole" (Falko Ochsenknecht) und "Fabrizio" (Fernando Dela Vega) sind zurück bei BTN! Das ist nicht die erste Veränderung bei RTLZWEI. Vor einigen Wochen ist "Köln 50667"-Star Jessica Faust zu "Krass Schule" gewechselt. Fans freuen sich jedenfalls riesig darüber, die bekannten Gesichter wieder im TV zu sehen und auch die Darsteller selbst sind happy! "Ich hab mich tierisch gefreut wieder am Set zu sein und war überwältigt von den positiven Reaktionen der Fans. Viele Leute freuen sich über unsere Rückkehr, also wahrscheinlich freuen sie sich genauso, wie wir uns selber über die Rückkehr freuen", verrät Falko Ochsenknecht in einem exklusiven Statement gegenüber BRAVO. Auch Fernando Dela Vega findet klare Worte: "Es gibt zwei Dinge, an denen du dich erfreuen musst: Der Tag an dem geboren wirst und der Tag an dem rauskommt, für was du geboren bist. Das sind die zwei glücklichsten Tage in deinem Leben. Und das war genauso ein Tag für mich." Wir freuen uns auch, dass "Ole" und "Fabrizio" in Berlin wieder für Chaos sorgen werden!

Rückkehr von "Ole" & "Fabrizio": So geht es jetzt bei BTN weiter

"Fabrizio"-Darsteller Fernando Dela Vega hat auch verraten, wie es sich angefühlt hat wieder in der WG zu drehen: "Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich innerlich ziemlich nervös war, aber nicht so scheiße, jetzt verkack ich es, sondern glücklich nervös. Endlich mal wieder vor einer Kamera zu stehen, das Gefühl zu haben wieder der zu sein, der ich vor mehreren Jahren bei BTN war. Das kam alles wieder mit einem Schlag hoch und das hat so Glücksgefühle gegeben, einfach geil!" Was genau die Darsteller in den neuen Folgen "Berlin Tag und Nacht" erwarten wird, bleibt natürlich ein Geheimnis. Falko Ochsenknecht hat jedoch eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie es für seine Rolle weitergehen soll: "Ich könnte mir vorstellen, dass Ole vielleicht in der Schlagerbranche wieder was reißen könnte. Vielleicht hat er auch eine Phase, wo er in Swinger-Clubs geht. (lacht) Am liebsten spiele ich lustige Geschichten und natürlich Szenen mit Joe und Fabrizo. Wir waren von Anfang an dabei, also wir kennen uns von der ersten Stunde. Aber ich freue mich auch auf Geschichten mit den neuen Kollegen." Wir können es kaum erwarten wieder mehr von den Darstellern zu sehen. Für alle die Insider-Infos lieben, haben wir außerdem einen ziemlich heißen Tipp: Von Montag bis Freitag gibt es BTN um 19 Uhr sogar Live auf RTLZWEI. Dort erfahrt ihr alle News und Veränderungen zuerst, von den Darstellern persönlich und das auch noch live am BTN-Set – realer kann eine TV-Erfahrung kaum sein!

