Wie lange dauert die Corona-Krise eigentlich noch? Das fragen wir uns alle, denn schließlich schränkt sie uns vor allem körperlich ein. Die Fitnessstudios haben alle geschlossen, im Verein kann man auch nicht mehr trainieren. Nicht mal der morgendliche Gang zur Schule oder der Ausflug mit Freunden an der frischen Luft ist noch drinnen. Doch früher oder später müssen wir uns auch Zuhause mal bewegen, damit wir nicht komplett mit der Couch verschmelzen. Schließlich steht der Sommer schon in den Startlöchern und da wollen wir doch alle mit einer Bikini-Figur beeindrucken.

Wie bleibt man ohne viel Aufwand in Form? Die „Köln 50667“-Stars Kerem & Richard verraten es!

Möglichkeiten Zuhause Sport zu machen gibt es ganz viele. Von Yoga-Einheiten bis hin zu allen möglichen Online-Sportkursen. Doch in den eigenen vier Wänden sportlich aktiv zu werden, kann ganz schön viel Überwindung kosten. Am besten sucht man sich immer eine ganz bestimmte Zeit am Tag aus, an der man sich Zeit für Bewegung nimmt. Damit man noch motivierter ist, kann man auch eine daily Liste führen, die man nach jeder Sporteinheit abhakt. Dass es sehr wichtig ist, sich besonders in Corona-Zeiten zusätzlich fit zu halten, wissen auch die „Köln 50667“-Stars Kerem & Richard. Sie haben uns ihre täglichen Lieblingsübungen gezeigt, mit denen sie auch in der Quarantäne immer sportlich bleiben. Das Gute daran: Man muss nicht viel Zeit investieren, die Übungen sind super easy, aber trotzdem sehr effektiv. Solltest du noch mehr Lust auf sportliche Aktivitäten während der Corona-Krise kriegen, kommen hier die besten Challenges gegen Langeweile.

Wie bei beiden trainieren, siehst du hier im Video.

