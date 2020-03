„Köln 50667“ & „Berlin – Tag & Nacht“: Die Quoten sinken!

Das Coronavirus hat mittlerweile auch Auswirkungen auf die täglich produzierten Serien wie „Köln 50667“ & „Berlin Tag & Nacht“. Die Produktionsfirma Filmpool hat die Dreharbeiten vorrübergehend eingestellt. Zuletzt war die Vorabendserie „Köln 50667“ noch in aller Munde, weil langejährige Stars einfach ausgetauscht wurden und die Serie verlassen haben. Doch auch die sinkenden Quoten machen Probleme. Bedeutet das etwa, dass die Serien eingestellt werden müssen? Produzent Vittorio Valente kündigt in einem Interview mit DWDL an, dass für die RTL II-Serien „Berlin Tag & Nacht“ die "größte Rückholaktion aller Zeiten“ geplant sei.

„Köln 50667“ & „Berlin – Tag & Nacht“: Diese Kandidaten kommen zurück

Mit „Rückholaktion“ sind ehemalige Kandidaten gemeint, die zurück zu „Berlin – Tag & Nacht“ kommen sollen: „Viele bekannte und beliebte Figuren der Serie werden zurückkehren. Insofern ist die Quote vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass wir viele starke und bekannte Protagonisten in beiden Serien verloren haben“, erklärte der Produzent. Gleiches ist auch für das Format „Köln 50667“ geplant. Unter anderem soll Pia Tillmann mit ihrer Rolle als Meike zurückkommen. Im vergangenen Jahr stirbt „Köln 50667“-Star Ingo Kantorek bei einem tödlichen Autounfall und ist seitdem nicht mehr in der Serie zu sehen. Ob das auch Grund für die sinkenden Quoten sein kann? Das Einstellen der Serie ist dennoch erstmal nicht geplant, denn beide Formate würden sich laut Produzenten auch bei TV Now, dem Streamingdienst der RTL-Gruppe, gut schlagen.

