Tödlicher Auto-Unfall: „Köln 50667“-Star Ingo Kantorek ist tot 💔

Ingo Kantorek (✝44): Tödlich verunglückt

Ingo Kantorek war nach ihrem gemeinsamen Liebes-Urlaub in Italien gerade mit seiner Frau Suzana Kantorek auf dem Heimweg, als die beiden auf der Autobahn in Baden-Württemberg verunglückten. Ingo, der bei "Köln 50667" den Alex spielte, verstarb dabei noch am Unfallort, seine Frau erlitt ihren Verletzungen im Krankenhaus. Laut Angaben der Polizei saß seine Frau Suzana bei dem Unfall am Steuer. Der Unfall passierte gegen 1.45 Uhr am Parkplatz Sommerhofen. Besonders tragisch: Kurz bevor die beiden verstarben, postete Ingo noch eine Instagram-Story von ihrer Heimreise und verabschiedete sich mit den Worten "Bis später …"

"Köln 50667"-Star tot

Erst vor Kurzem trafen wir Ingo Kantorek alias Alex aus der RTL II-Serie "Köln 50667" noch zum Interview. Wir erlebten den 44-Jährigen als extem lebensfroh, lustig und sympathisch. Er widmete sich in seiner Freizeit Hilfsorganisationen und Projekten, die Kindern in Not helfen. Hier kannst du den verstorbenen Schauspieler nochmal sehen:

Ingo Kantorek (✝44): Letzter Instagram-Post

Herzzerreißend: Ingo Kantoreks letzter Instagram-Post war eine Liebeserklärung an seine Frau. Die beiden verunglückten auf ihrem gemeinsamen Nachhauseweg … Hier siehst du den Post:

Wir wünschen der Familie und den Freunden von Ingo Kantorek in dieser schweren Zeit viel Kraft und werden ihn immer als lebensfrohen, gutherzigen Menschen in Erinnerung behalten, der viel zu früh von uns gegangen ist. RIP! ❤️

