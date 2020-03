„Köln 50667“-Star nackt im Playboy!

"Köln 50667" - Darstellerin Janine Pink: Neues Projekt

Von 2013 bis 2017 war Yvonne Voss mit Künstlernamen Janine Pink in der RTL II -Soap "Köln 50667" zu sehen. Nach ihrem Ausstieg knüpfte sie mit der selben Rolle bei "Leben.Lieben.Leipzig" an. 2019 gewann sie die 7.Staffel von Promi Big Brother, jetzt hat die hübsche Sächsin ein neues Projekt an Land gezogen - sie hat sich für den Playboy ausgezogen!

Janine Pink nackt im Playboy!

Seit heute gibt es die neue Ausgabe des Playboys 04/2020 zu kaufen, auf dem Cover Janine Pink! Und dieses Titelbild ist nicht irgendein Karrierestep für Janine, für sie ist ein lang ersehnter Traum in Erfüllung gegangen. "Ich war schon als Teenager eine mega Playboy-Fan, ich hatte alles was das Herz begehrt von Playboy – den ganzen Merchandise-Kram!" Daher ist die "Köln 50667" - Darstellerin auch sichtlich stolz und präsentierte den Playboy in ihrer Instagram Story.

Janine Pink: Nackt im TV?

Das Playboyshooting war nicht Janines erster Nackt-Auftritt in der Öffentlichkeit. Schon während ihrer Schauspielkarriere musste Janine sich für die ein oder andere Szene ausziehen - wenn auch nicht ganz. "Im Fernsehen wird ja immer geschummelt! Ich hatte immer Nacktwäsche an, die war nude farbend. Im Fernsehen sah es immer so aus als wenn ich nackt sei, aber ich war nicht nackt!". Wie tief die Hüllen für das Playboy-Shooting gefallen sind, kann man bisher aber nur im Heft sehen …

